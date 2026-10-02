El expresidente Álvaro Uribe se refirió en una sola frase a la renuncia de María Fernanda Cabal al Centro Democrático

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió este viernes a la renuncia oficial de la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, una noticia que no lo tomó por sorpresa, pues la política vallecaucana venía anunciando desde hace varios meses su retiro de la colectividad y la necesidad de crear su propio partido.

“Por la doctora María Fernanda Cabal siempre respeto”, escribió Uribe en su cuenta oficial de X.

El mensaje no dejó de sorprender a algunos sectores políticos porque Cabal, a quien Uribe llamó una de sus generalas, jugó un papel importante en la fundación del Centro Democrático y, además, llegó a convertirse en una de las congresistas más votadas en las pasadas elecciones legislativas.

El mensaje de una sola frase de Uribe Vélez, a juicio de varios políticos consultados por SEMANA, se traduce en un enfriamiento de la relación entre el expresidente y la exprecandidata presidencial. Al fin y al cabo, Cabal salió molesta del partido desde diciembre de 2025, cuando controvirtió los resultados de la encuesta que convirtieron a Paloma Valencia en la candidata única a la presidencia del Centro Democrático.

Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín. Foto: Semana

Cabal y su esposo, José Félix Lafaurie, no reconocieron los resultados de la encuesta, hablaron de presuntas irregularidades y pidieron explicaciones a las directivas del Centro Democrático, pero no obtuvieron respuesta, según dijo en su momento Lafaurie, presidente de Fedegán, quien optó por marcharse hacia Salvación Nacional. Cabal permaneció en el Centro Democrático porque ejerció como senadora hasta el 19 de julio de 2026.

La relación entre Uribe y Cabal se enfrió en medio de la campaña presidencial. La exprecandidata siempre dijo abiertamente que el expresidente tenía preferencias por otros posibles candidatos, como el exministro Juan Carlos Pinzón, entre otros. A juicio de Cabal, ella, Paloma Valencia y Paola Holguín no fueron la primera opción de Uribe para la Presidencia, una afirmación que el exjefe de Estado jamás respondió.

José Félix Lafaurie María Fernanda Cabal Foto: SEMANA

María Fernanda Cabal informó en la noche de este jueves que “el 4 de agosto presenté una solicitud formal de escisión del Centro Democrático. Buscaba una salida institucional, respetuosa y democrática que permitiera tramitar nuestras diferencias doctrinales y construir un proyecto político distinto”.

“Esperé una respuesta porque consideré que este era el camino correcto y que una solicitud de esa importancia merecía ser discutida y respondida. Hasta hoy no la he recibido”.

Cabal reiteró que la solicitud de escisión no la hizo por diferencias personales con Álvaro Uribe Vélez y, por el contrario, le agradeció por todos estos años de trabajo político: “Mi reconocimiento y admiración por el expresidente Álvaro Uribe se mantienen. Colombia debe poder debatir abiertamente entre diferentes visiones de la sociedad”.

Álvaro Uribe y María Fernanda Cabal en San Andrés. Foto: Twitter: @MariaFdaCabal

El Centro Democrático también se pronunció sobre la salida de Cabal y publicó un escueto mensaje: “A la doctora María Fernanda Cabal, nuestro agradecimiento por todos estos años de servicio al Partido Centro Democrático y a Colombia. Le deseamos éxitos en los retos y proyectos que emprenda en el futuro. Colombia jamás será una causa perdida”, precisó la colectividad a través de sus redes sociales.