María Fernanda Cabal habló de cómo es su vínculo con Álvaro Uribe y expuso fuerte detalle que los distanció: “Ni supo valorarme”

María Fernanda Cabal se ha consolidado como una de las figuras políticas con mayor visibilidad en Colombia, gracias a su participación en debates nacionales y a las posturas que suele expresar sobre distintos temas de interés público. Sus intervenciones frecuentemente generan repercusión y alimentan la conversación en diversos sectores de la opinión pública.

Margarita Rosa dice lo que hará si Abelardo de la Espriella le gana a Iván Cepeda en segunda vuelta: “No les quede la menor duda”

Sin embargo, su presencia no se limita al escenario político. La congresista también mantiene una actividad constante en redes sociales, donde comparte reflexiones, opiniones y temas relacionados con su trayectoria profesional. En estos espacios digitales, además, deja ver detalles de su vida personal, contenido que suele despertar el interés y las reacciones de sus seguidores.

Recientemente, en un diálogo con Indecisos, de Pulzo, Cabal llamó la atención al sincerarse sobre lo que pasó con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con quien marcó una notable distancia.

La excongresista fue clara en lo que rodeó esta situación, revelando lo que consideraba que había detrás de su actual vínculo con el político. De hecho, la famosa fue puntual en que el paisa no dimensionó lo que ella habría podido hacer como candidata a la presidencia.

“Es lo que está en la formación de Uribe, que no entendió la dimensión del momento, ni supo valorarme a mí como una posible candidata ganadora. Le pesaron más los prejuicios y el círculo cercano de mis odiadores que están en el partido”, dijo.

En cuanto a cómo se llevaban, Cabal indicó que era muy distante todo, teniendo claro que jamás lo trataría mal o se referiría de mala manera a él.

“Es una relación distante… porque obviamente no puede ser hoy ni cercana, pero no es antipática. Yo a él jamás lo voy a agredir. Usted nunca me oirá en ningún debate ni nada hablando mal. Estoy calificando una situación que yo creo que fue así”, aseguró.

“Él ya dirá: ‘No, no, esto estuvo bien, eso estuvo mal’. Él defiende mucho la transparencia del partido, pero yo tengo enormes dudas allí. Con él tengo una inmensa gratitud, porque si él no hubiera estado allí, yo no habría tenido la posibilidad de hacer la escalera política de lo que hice. Yo admiro su legado e increíblemente, como lo dije en un artículo que se llama El tigre y la paloma, Abelardo ganó con el legado de Uribe, sin Uribe”, concluyó.