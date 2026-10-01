Petro le responde al vicepresidente Restrepo por “estúpida receta” con la situación fiscal del país

Los encontrones entre el expresidente Gustavo Petro y el Gobierno de Abelardo De La Espriella han sido recurrentes. Uno de los temas que más se han evidenciado en estos cruces de palabras son los asociados a la economía y el manejo de la misma.

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Aunque Petro critica la gestión del actual mandatario, lo cierto es que ese gobierno deterioró varios sectores clave de la economía, como el de vivienda y también el hidrocarburos.

El vicepresidente José Manuel Restrepo cuestionó la política económica del Gobierno Petro y afirmó que su “teoría del decrecimiento” no hace parte de la gestión de Abelardo De La Espriella. Foto: SEMANA

El vicepresidente se pronunció medios de comunicación asegurando que el anterior gobierno tenía una “teoría estúpida o ideológica del decrecimiento” y que esta “no funcionaba en el Gobierno de Abelardo De La Espriella”.

“Fresco que en la Patria Milagro no seguiremos su estúpida receta: derroche, aumento en el déficit fiscal, corrupción y sobreendeudamiento. No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista”, comentó.

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En respuesta al comentario, Petro aseguró que su “estúpida receta obtuvo la más alta tasa de empleo, la menor tasa de hambre y de pobreza del siglo XXI, de los más altos niveles de ingreso per cápita en el último trimestre de [un] gobierno de toda la historia de Colombia”.

Gustavo Petro defendió los resultados económicos de su administración y aseguró que durante su Gobierno se alcanzaron niveles destacados de empleo, pobreza, hambre e ingreso per cápita. Foto: Colprensa/Presidencia.

Acto seguido, le hizo una propuesta al actual Gobierno:

“Le propongo mi apoyo desde la oposición para hacer un gran acuerdo por el progreso equitativo de Colombia. Lo que nos permitía las mejores cifras económicas sociales del siglo fue: salir de la extracción de hidrocarburos y pasar a la producción real en industria, comercio y turismo. Pasar a priorizar la producción, es decir la transformación de materiales para hacer otros materiales para una vida buena de la gente, automáticamente eleva el nivel de empleo y la productividad general”, agregó.