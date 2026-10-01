Petro le responde al vicepresidente Restrepo por “estúpida receta” con la situación fiscal del país

Los encontrones entre el expresidente Gustavo Petro y el Gobierno de Abelardo De La Espriella han sido recurrentes. Uno de los temas que más se han evidenciado en estos cruces de palabras son los asociados a la economía y el manejo de la misma.
Aunque Petro critica la gestión del actual mandatario, lo cierto es que ese gobierno deterioró varios sectores clave de la economía, como el de vivienda y también el hidrocarburos.
El vicepresidente se pronunció medios de comunicación asegurando que el anterior gobierno tenía una “teoría estúpida o ideológica del decrecimiento” y que esta “no funcionaba en el Gobierno de Abelardo De La Espriella”.
“Fresco que en la Patria Milagro no seguiremos su estúpida receta: derroche, aumento en el déficit fiscal, corrupción y sobreendeudamiento. No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista”, comentó.
En respuesta al comentario, Petro aseguró que su “estúpida receta obtuvo la más alta tasa de empleo, la menor tasa de hambre y de pobreza del siglo XXI, de los más altos niveles de ingreso per cápita en el último trimestre de [un] gobierno de toda la historia de Colombia”.
Acto seguido, le hizo una propuesta al actual Gobierno:
“Le propongo mi apoyo desde la oposición para hacer un gran acuerdo por el progreso equitativo de Colombia. Lo que nos permitía las mejores cifras económicas sociales del siglo fue: salir de la extracción de hidrocarburos y pasar a la producción real en industria, comercio y turismo. Pasar a priorizar la producción, es decir la transformación de materiales para hacer otros materiales para una vida buena de la gente, automáticamente eleva el nivel de empleo y la productividad general”, agregó.