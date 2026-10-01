Política

Ecopetrol despide a la prima de Verónica Alcocer que trabajaba en filial de la empresa

Es abogada, especialista en derecho administrativo, y antes de llegar a Cenit acumuló cerca de 11 años de experiencia laboral en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB).

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Redacción Semana
1 de octubre de 2026 a las 6:29 p. m.
María Claudia García Olmos salió de Cenit, filial de Ecopetrol, donde ocupaba el cargo de Profesional de Gestión desde septiembre de 2024.
María Claudia García Olmos salió de Cenit, filial de Ecopetrol, donde ocupaba el cargo de Profesional de Gestión desde septiembre de 2024. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Sigue la ola de bajas en la nómina del Grupo Ecopetrol, que ha sido impulsada por el Gobierno de Abelardo De La Espriella, que ha transformado la empresa en búsqueda de una recuperación, tras el declive que dejó el Gobierno Petro en la compañía, que es la principal petrolera del país y la que más ganancias deja.

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La más reciente es la de María Claudia García Olmos, quien sería la prima de la ex primera dama Verónica Alcocer. García es abogada con especialización en derecho administrativo y estaba vinculada a Cenit, filial de Ecopetrol, desde el 2 de septiembre de 2024 en el cargo de Profesional de Gestión, con una antigüedad aproximada de dos años a la fecha.

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La terminación del contrato de María Claudia García Olmos se habría producido sin justa causa y con la indemnización correspondiente, según información conocida por SEMANA. Foto: anamejia18 - stock.adobe.com

De acuerdo a información obtenida por SEMANA, la terminación de su contrato se dio sin justa causa con indemnización conforme al artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Por ello, se descarta cualquier fuero o estabilidad laboral reforzada y evitar que el parentesco figure como motivo en los soportes de la decisión.

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Entre su experiencia laboral, aparece ETB como una de las empresas en donde más acumuló años de experiencia, con cerca de 11 años laborando para esta entidad.

Su cargo dentro de la filial petrolera era Profesional de Gestión, en Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos.

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La salida de María Claudia García Olmos se suma a otros recientes cambios en la nómina de empresas del Grupo Ecopetrol, entre ellos los de Luis Ávila Martínez, Catalina Velásquez y José Enrique Name Correa. Foto: thaiview - stock.adobe.com

Este despido se suma a una larga lista de funcionarios que han salido de la empresa, por su relación con gente asociada al petrismo o a la izquierda. Un ejemplo de ello es la salida de Luis Ávila Martínez, hermano de Ariel Ávila, también Catalina Velásquez, hija del exministro de Defensa, Iván Velásquez y también José Enrique Name Correa, hijo del exsenador José David Name.

Muchos de estos funcionarios contaban con millonarios salarios en la petrolera y algunos completaban más de 5 años en los cargos en los que se encontraban.

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Los movimientos en la nómina de Ecopetrol han incluido la salida de funcionarios que llevaban varios años vinculados a distintas empresas del grupo y ocupaban cargos con diferentes niveles de remuneración. Foto: SEMANA