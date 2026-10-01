Abelardo De La Espriella ordenó uno de los más grandes operativos contra el secuestro; 148 capturas en 12 departamentos

Se ejecutó en varias regiones del país uno de los más grandes operativos hasta ahora realizados por el Gobierno del presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

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Se trata de la Operación Perla, en la cual la Policía, a través del Gaula, desarrolló acciones en 12 departamentos estratégicos del país, con 148 capturas.

Las autoridades golpearon a señalados criminales que se dedicaban a la comisión de delitos relacionados con la extorsión y el secuestro.

“¡Golpe contundente contra el secuestro y la extorsión en Colombia! La Operación “Perla”, ejecutada por nuestra Policía Nacional, a través del GAULA y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, dejó 148 capturados en seis ciudades y 12 departamentos del país”, detalló el jefe de Estado.

Y agregó: “Entre ellos, 75 por extorsión, 32 por hechos relacionados con secuestro y 41 por delitos conexos. Además, fueron incautados 1.195 elementos, entre armas de fuego, munición, granadas, celulares, motocicletas, un vehículo, un dron, dinero en efectivo y estupefacientes”.

“La operación golpeó estructuras como el ELN, el Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y distintos grupos delincuenciales que venían sembrando miedo y extorsionando a comerciantes, transportadores y ciudadanos”, destacó el mandatario colombiano.

Sumado a ello, expresó en sus redes sociales: “Durante mi Gobierno ya han sido capturadas 114 personas por secuestro y 390 por extorsión, y gracias a la denuncia ciudadana se ha evitado el pago de más de $34.000 millones a organizaciones delincuenciales”.

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“A los secuestradores y extorsionistas les tiene que quedar claro: vamos por ustedes. No vamos a permitir que sigan financiándose con el miedo y el trabajo de los colombianos. Cuando el Estado se decide, nunca pierde”, advirtió De La Espriella.

Los señalados criminales que fueron capturados deberán ser presentados ante los respectivos jueces para que se realicen las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento.