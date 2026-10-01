Rodrigo Lara sobre la regularización de la protesta: “Se acabó ese espectáculo de ver a miles caminando porque unos desadaptados bloquean”

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, defendió el borrador de decreto que busca modificar las reglas de actuación de las autoridades durante las protestas sociales y aseguró que la iniciativa pretende garantizar tanto el derecho a las manifestaciones como los derechos de quienes no participan en ellas.

Este es el proyecto de decreto del Gobierno de Abelardo De La Espriella que actualiza la actuación estatal en manifestaciones públicas

“Nosotros en este Gobierno somos profundamente respetuosos de las garantías y de las libertades de los colombianos. El derecho a la protesta es una de ellas”, afirmó Lara, quien, sin embargo, enfatizó que el Ejecutivo no permitirá el uso de la violencia contra personas o bienes.

El borrador modifica disposiciones del Decreto 003 de 2021 y establece reglas más precisas para la intervención de las autoridades cuando se presenten hechos violentos. El proyecto se encuentra abierto a comentarios ciudadanos hasta el 4 de octubre.

Gobierno defiende el decreto que regula la protesta y responde a las críticas de la oposición

El presidente De La Espriella ordenó protocolo nacional para diferenciar la protesta pacífica de los actos violentos en universidades. Foto: Montaje El País: fotos de Presidencia/ redes sociales

Lara sostuvo que Colombia mantiene un marco garantista frente a la protesta y comparó las reglas nacionales con las existentes en países como Francia, Alemania, España, Reino Unido y Estados Unidos.

El ministro también cuestionó los bloqueos que afectan el transporte y las vías nacionales. “Ese espectáculo dantesco de ver a centenares de miles de bogotanos caminando durante horas bajo la lluvia porque unos desadaptados bloquean las líneas de TransMilenio nunca más se va a repetir en este Gobierno”, aseguró.

Tormenta política por decreto que regularía la protesta en Colombia

TransMilenio es uno de los servicios más afectados por las protestas. Foto: Bogotá Tránsito

Sobre las protestas en carreteras, afirmó que tampoco se permitirán bloqueos prolongados que aíslen departamentos como Valle del Cauca, Cauca o Nariño.

Lara señaló que el Gobierno escuchará reclamos ciudadanos, incluso frente a problemas en servicios públicos, pero insistió en que no permitirá “el desorden ni el caos”. También rechazó la combinación entre el debate democrático y acciones violentas en las calles.

El título del proyecto indica que, a través de este, “se modifican y adicionan disposiciones del Decreto 003 de 2021, por el cual se expide el protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica Ciudadana”.

La mayoría de las protestas tienen lugar en la avenida calle 26. Foto: SEMANA

En el artículo 1.° se lee: “Adiciónese el siguiente parágrafo al artículo 2.° del Decreto 003 de 2021: frente a actos de violencia, la obligación de privilegiar el diálogo y la mediación constituye una regla de preferencia de medios de intervención respecto de la manifestación en su conjunto, y no un requisito previo que condicione, suspenda o posponga las actuaciones de intervención dirigidas individualmente contra quienes ejecuten actos de violencia”.

Y sigue: “El diálogo y la mediación podrán retomarse inclusive después de haberse empleado la fuerza, siempre que las acciones violentas hayan cesado y se adopten medidas orientadas a garantizar los derechos de quienes manifiestan pacíficamente y de quienes no participan en la manifestación. Lo dispuesto en el presente parágrafo no impedirá la actuación prevista en el parágrafo 3.° del artículo 32 frente a la inminente comisión de una infracción penal o contraria a la convivencia”.