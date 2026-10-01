El presidente Abelardo De La Espriella tomó una decisión este 1.° de octubre sobre el aumento del precio de la gasolina que se iba a empezar a aplicar este mes.

A través de un mensaje que publicó en sus redes sociales, el mandatario le informó al país que ordenó revertir el aumento del precio de la gasolina para octubre.

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“He citado a la señora ministra de Minas y Energía luego de enterarme del aumento del precio de la gasolina. Le he pedido que revierta el aumento correspondiente al mes de octubre, mientras buscamos soluciones permanentes para afrontar la subida del precio internacional del petróleo y su impacto en el precio de la gasolina”, afirmó.

“La instrucción que he dado es buscar una salida articulada entre todas las entidades del Gobierno y explicar, de manera transparente y pedagógica, las realidades del mercado antes de tomar decisiones que afecten el día a día de los colombianos”, agregó el presidente De La Espriella.

También afirmó: “Nuestro primer deber es con el ciudadano. Cuando sea necesario tomar medidas difíciles, debemos explicarlas de manera clara, transparente y pública al país. Los colombianos merecen respuestas y no pueden ser sorprendidos con decisiones que afecten su bolsillo sin recibir explicaciones”.

En un principio se había manifestado que, a partir de este 1.° de octubre de 2026, el precio de venta al público de la gasolina corriente iba a tener un incremento promedio en el ámbito nacional de $ 46 por galón, lo que representa una variación del 0,29 % con respecto a las tarifas aplicadas en septiembre.

Frente a ese aumento, se manifestó que había sido oficializado mediante la actualización conjunta de resoluciones expedidas por el Ministerio de Minas y Energía, y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

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Finalmente, el ajuste, que ahora no va, obedecía de manera directa a la actualización del precio reconocido a los productores de etanol, insumo clave elaborado a partir de caña de azúcar que integra la fórmula del combustible.