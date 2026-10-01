Abelardo De La Espriella notificó a alias Pinocho con fuerte golpe: cayeron dos de sus hombres más cercanos

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, informó sobre un nuevo operativo contra estructuras criminales en diferentes regiones del país.

En esta ocasión, el mandatario colombiano se refirió a una operación en Magdalena, en la que la Fuerza Pública realizó la captura de diez personas, entre ellas integrantes señalados de estructuras criminales.

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Se trata de alias Yepi, El Cabo y alias El Viejo o Roberto: “¡Seguimos golpeando a los narcoterroristas en el Magdalena! En Santa Marta, Zona Bananera, Plato y Fundación, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, capturó a 10 personas por homicidio, extorsión, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes”.

“Cayeron alias Yepi y El Cabo, integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, y alias El Viejo o Roberto, identificado como mano derecha de alias Piter, cabecilla de la subestructura Sergio Carrascal Gómez del Clan del Golfo”, recalcó el mandatario colombiano en sus redes sociales.

Además, el jefe de Estado indicó sobre el operativo: “Se incautaron 7 armas de fuego, 2 artefactos explosivos, 135 cartuchos, 8 celulares, 2 motocicletas y un millón de pesos en efectivo”.

“Mi orden es clara: perseguir a quienes asesinan, extorsionan y aterrorizan a nuestra gente. ¡El Magdalena merece vivir sin miedo y los criminales tendrán que responder ante la justicia!”, puntualizó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

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Recientemente, el jefe de Estado lanzó un mensaje contra alias Pinocho luego de que la Fuerza Pública abatió a alias Bendito Menor.

“Voy a acabar con esta estructura criminal. Pinocho tiene las horas contadas. Él y todos los narcoterroristas de su grupo deben entregarse sin condición alguna, o les daré de baja como en derecho corresponde”, expresó en un mensaje que publicó en sus redes sociales.