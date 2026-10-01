Indígenas estallan por propuesta del Gobierno: crear un sistema de información sobre las guardias

El Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, publicó para comentarios el borrador de un decreto que propone un registro para las guardias indígenas en Colombia. Esto cayó como un balde de agua fría en algunos sectores políticos y se pidió al Ejecutivo que se abstenga de promover cualquier iniciativa sobre este tema.

En caso de que prospere, el documento tiene por objetivo crear el Sistema de Información sobre Guardias Indígenas como una herramienta de datos del Estado, con el fin de facilitar la articulación del Gobierno nacional con las autoridades propias de los pueblos.

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El Ministerio aclaró que este posible decreto no limita ni establece una regulación integral de las guardias indígenas, “cuya existencia, conformación, funciones y funcionamiento corresponden a la autonomía de cada pueblo, de conformidad con sus usos y costumbres”, se registró en el borrador.

También se especificó que la incorporación de información sobre una guardia no la constituye, autoriza, habilita ni certifica; no le atribuye funciones, atribuciones ni facultades de ninguna naturaleza; no modifica el alcance de la jurisdicción especial indígena ni las competencias de las autoridades propias; y no sustituye ni condiciona el reconocimiento que corresponde a la comunidad.

Guardia indígena (imagen de referencia). Foto: Esteban Vega

“El Ministerio del Interior no examinará ni calificará la decisión de la comunidad de reconocer su guardia, y se limitará a verificar que el reporte provenga de la autoridad propia y contenga la información prevista en este capítulo”, comentó la entidad.

¿Qué incluiría el reporte?

El reporte contendría nueve puntos clave:

“La manifestación de la autoridad propia de que el pueblo o comunidad reconoce la guardia, acompañada del acta, constancia o documento que, según sus usos y costumbres, dé cuenta de ese reconocimiento. Esta manifestación debe ser suscrita por la autoridad registrada ante la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior”.

“El pueblo indígena al que pertenece la guardia”.

“La comunidad, el resguardo, el territorio indígena o el territorio ancestral en el que actúa”.

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“La denominación propia de la guardia, si la tiene”.

“La autoridad propia que la orienta”.

“El ámbito territorial de actuación”.

“El número aproximado de integrantes”.

“La fecha desde la cual la comunidad la reconoce, si consta”.

“La identificación y los datos de contacto de la persona que la autoridad propia designe como enlace para la interlocución con las entidades públicas, así como la autorización expresa de la autoridad propia a esta persona para desempeñarse como tal”.

Guardia indígena (imagen de referencia). Foto: Esteban Vega

Cric rechazó el decreto

El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) rechazó el decreto e interpretó que la norma buscaría establecer mecanismos de caracterización de las guardias: “Nuestra existencia no deriva del reconocimiento, autorización o reglamentación del Estado, sino del mandato de nuestras comunidades y autoridades tradicionales”.

También dijo: “Este tipo de acciones que plantea el Gobierno genera un riesgo latente. Dicha información podrá convertirse en un mecanismo de seguimiento, vigilancia, estigmatización, individualización o judicialización de quienes ejercen legítimamente acciones de defensa territorial y comunitaria”.

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El Cric le solicitó al Gobierno nacional abstenerse de adelantar cualquier medida, actuación o iniciativa que pueda vulnerar, restringir o representar un retroceso en el reconocimiento y la garantía de los derechos fundamentales, colectivos y territoriales de los pueblos indígenas.

“La guardia indígena se debe a sus comunidades y autoridades ancestrales. No hacemos parte de las políticas de gobiernos de turno. Se hace un llamado a la unidad y a la defensa de nuestro tejido histórico de resistencia como pueblos indígenas hermanos”, concluyó el Cric en un comunicado de prensa difundido en sus redes sociales.