Primer cara a cara entre Abelardo De La Espriella y comunidades indígenas: el presidente dejó mensaje que llamó la atención

Una nutrida agenda de trabajo tuvo este miércoles, 16 de septiembre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en su sede de Gobierno de Barranquilla. Allí posesionó a la nueva ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, y adelantó varias reuniones.

En uno de esos encuentros, el jefe de Estado tuvo una especie de primer cara a cara con representantes de las comunidades indígenas. En la reunión también participó el asesor político Carlos Alonso Lucio.

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A través de su cuenta personal de X, De La Espriella reveló algunos detalles del encuentro: “En la sede alterna de la Presidencia de la República en Barranquilla, me reuní con representantes de comunidades indígenas para escucharlos de primera mano, conocer las necesidades de sus territorios y avanzar en la articulación de soluciones concretas”.

“Gobernar desde las regiones también significa escuchar, dialogar y llevar la presencia del Estado hasta cada comunidad”, expresó el mandatario colombiano.

Volviendo a la agenda de este miércoles del jefe de Estado, en su discurso por la posesión de la ministra Hoyos, indicó: “Colombia tendrá en usted una ministra de Educación absolutamente extraordinaria, porque usted es una generala, es una heroína de cómo deben hacerse las cosas, de forma correcta, con apego a la Constitución y a la ley”.

En la sede de gobierno de Barranquilla, el presidente Abelardo De La Espriella sostuvo una primera reunión con comunidades indígenas, acompañado por el asesor político Carlos Alonso Lucio. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/Z2qFidQnFq — Revista Semana (@RevistaSemana) September 16, 2026

De La Espriella agregó: “Pero también con observancia por la moral, por la ética y las buenas costumbres, de tal suerte que su ministerio me ayudará a enderezar aquellos que otros han querido torcer. Con la ayuda de Dios, vamos a hacer lo mejor posible, de eso no tengo dudas”.

En la jornada de este miércoles, el presidente dio un nuevo balance sobre acciones de orden público: “¡La ofensiva de nuestra Fuerza Pública no se detiene! En las últimas 24 horas, ocho colombianos fueron rescatados del secuestro en Convención, Norte de Santander. Permanecían privados de la libertad por el grupo narcoterrorista ELN”.

“En Morales, Bolívar, nuestro Ejército Nacional dio de baja en combate a cinco integrantes del ELN, entre ellos alias Niche, cabecilla de comisión de la compañía Simón Bolívar. Fueron incautadas seis armas largas, munición y material de intendencia. El balance nacional registra además 30 capturas, así como la incautación de ocho armas largas, cuatro armas cortas, 349 municiones y cinco granadas. Golpeamos las economías ilegales con 497 kg de estupefacientes incautados, 5.753 galones de gasolina afectados y dos minas ilegales destruidas”, dijo el presidente.

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De La Espriella finalizó así en sus redes sociales: “Desde el 7 de agosto ya son 20.278 capturas, 85.060 kg de estupefacientes incautados, 1.996 hectáreas de coca erradicadas y 2.122 armas de fuego incautadas. En el combate de Morales resultó herido uno de nuestros soldados profesionales. Toda mi solidaridad con él y su familia. Esperamos su pronta recuperación. Que se agarren los narcoterroristas: vamos por sus cabecillas, sus estructuras, sus armas, sus territorios y sus finanzas. ¡Los vamos a acabar!”.