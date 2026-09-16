Registraduría advirtió que presupuesto no sería suficiente para garantizar el sistema de identificación en elecciones regionales

El registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez, participó en la sesión que se adelantó en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en la que estuvieron varios ministros y directivos de entidades del Estado, con el fin de hablar sobre el presupuesto planteado por el Gobierno De La Espriella para 2027.

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En el caso de la Registraduría, el funcionario alertó que los recursos previstos en este plan no serían suficientes para garantizar la continuidad del sistema de identificación de los colombianos, por lo que le solicitó al Congreso que haya una partida específica para este servicio.

“La población crece y la expansión urbana también. La Registraduría debe ir creciendo en sus sedes auxiliares para poder tener cobertura en las ciudades capitales y ampliar la atención a los ciudadanos”, aseguró Suárez.

El funcionario dijo que esto sucede en medio del panorama electoral de cara a las elecciones en alcaldías y gobernaciones de 2027, para lo cual se necesitan recursos que permitan realizar los trámites de identificación y registro civil de los ciudadanos.

Según detalló Suárez, actualmente hay un déficit de 624.799 millones de pesos para el funcionamiento de la entidad y de 364.652.000 para inversión. Además, alertó sobre un déficit respecto a la planta de personal, por lo que dijo que se requieren crear 3.482 cargos para cumplir con las funciones de identificación y electorales.

“Se están pidiendo 882 supernumerarios. De estas 1.207 sedes en 1.104 municipios, en 881 municipios de Colombia solo está el registrador, un solo funcionario atendiendo las funciones de registro civil, tarjetas de identidad, cédulas de ciudadanía y las funciones electorales”, explicó Suárez.

La Registraduría necesita los recursos para adelantar correctamente las elecciones regionales de 2027. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

El funcionario dijo que el próximo 31 de octubre comenzará el año preelectoral, por lo que se necesitarán estos recursos para comenzar la inscripción de cédulas de ciudadanía, proceso que irá hasta el 31 de agosto de 2027, es decir, se mantendrá durante 10 meses; para ello también son claves los recursos que se están solicitando en el presupuesto.

Por otra parte, Suárez dijo que se requiere crear 25 oficinas adicionales que actualmente no tiene la entidad en el país para cumplir con las necesidades de registro civil. Alertó que, si esos recursos no llegan, el proceso podría estar en riesgo.

“Nos preocupa mucho el no poder contar con los elementos, con los insumos para poder expedir y generar las cédulas de ciudadanía a los colombianos, que, como lo señalé, se requieren para inscribir su cédula de ciudadanía y para votar en las próximas elecciones de autoridades locales que serán el 31 de octubre de 2027″, señaló el funcionario.