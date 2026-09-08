Registraduría garantizó la financiación de las elecciones regionales del 2027, pero habló de un presupuesto desfinanciado: ¿de qué se trata?

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, habló este martes 8 de septiembre de una de las jornadas electorales más esperadas por los colombianos: las elecciones de alcaldes, gobernadores, diputados y concejales que se adelantarán en el país en octubre de 2027, pero que requieren una gran logística.

En una improvisada conferencia de prensa, Penagos dijo que, pese a la crisis fiscal por la que atraviesa el país y que tiene al Congreso hablando del tema porque se estudia el proyecto de presupuesto, las elecciones del próximo año están garantizadas.

“La Registraduría tiene dos actividades misionales: de un lado, el cuestión electoral. Hoy debo decir que tenemos garantizados los recursos para las elecciones regionales del año entrante. El próximo 31 de octubre lanzaremos el calendario electoral. No tenemos dificultades para garantizar ese proceso electoral”, anticipó.

Registrador nacional, Hernán Penagos. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Sin embargo, otro de los temas que aborda la Registraduría, según Penagos, es la expedición de registros civiles, identificación, cédulas de ciudadanía y tarjetas de identidad de los colombianos.

“Ahí tenemos un presupuesto desfinanciado en cerca de 360.000 millones de pesos. Hay que decir que el registro civil está atado al censo electoral; por tanto, necesitamos prestar ese servicio sin ningún contratiempo porque cualquier reducción en el presupuesto para registro civil e identificación golpea al ciudadano porque tendrá dificultades para solicitar y recibir su documento”, contó.

Para esto, el registrador Hernán Penagos dijo que está trabajando en las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes, además del Ministerio de Hacienda, “para solventar especialmente esos recursos que se requieren para fortalecer el registro civil e identificación de los colombianos”.

El registrador quizás no alcance a estar en su cargo en octubre del próximo año porque, si nada extraordinario ocurre, el proceso de elección de su sucesor empezará en febrero de 2027 y finalizará en junio. No obstante, su objetivo es dejar andando las elecciones regionales y garantizar los recursos misionales de la entidad electoral.

Las elecciones regionales en Colombia, en 2027, están garantizadas. Foto: El País

Hernán Penagos ha recibido todos los elogios durante su paso por el cargo, especialmente porque garantizó unas elecciones democráticas libres y en paz que permitieron la transición de Gustavo Petro a Abelardo De La Espriella.

Soportó, entre otros, el discurso del exjefe de Estado sobre un supuesto fraude que lo llevó a desmentir esta narrativa en medios de comunicación y redes sociales e insistir en el blindaje del sistema electoral en Colombia.

Recientemente, por ejemplo, Hernán Penagos fue ovacionado en el Congreso Nacional de la Andi.

Hernán Penagos, registrador nacional Foto: Martha Morales Manchego / Semana

El auditorio le aplaudió durante varios minutos por su resistencia, y Penagos aprovechó el espacio para recordar lo que significó, en materia de democracia, que durante un año y con lapsos muy cortos entre una jornada y otra, los colombianos depositaran 70 millones de votos, entre las elecciones del Congreso de la República, y la primera y segunda vuelta de los comicios por la Presidencia de la República.

Durante el homenaje, Bruce Mac Master, como vocero de los empresarios, reconoció lo que llamó “el invaluable liderazgo en la defensa de la institucionalidad y el Estado de derecho”.

Igualmente, destacó que la decisiva perseverancia de Penagos fue decisiva para proteger la confianza en el sistema electoral.