La millonaria suma que ha pagado Bogotá tras actos vandálicos: estos son los que más han consumido plata

Bogotá ha sido una de las ciudades que más ha sufrido con los actos vandálicos en los últimos años. La situación no solo ha deteriorado la percepción de los ciudadanos, sino que también ha desmejorado su calidad de vida, metiéndose directamente con su bolsillo vía impuestos.

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En la capital, los monumentos son los más afectados por la situación. Muchos se encuentran en pésimas condiciones tras su destrucción por parte de vándalos.

Los monumentos de Bogotá se han convertido en uno de los principales objetivos de los actos vandálicos, generando millonarias inversiones del Distrito para su recuperación. Foto: Denuncias Antioquia.

De acuerdo con una indagación de la concejal Diana Diago, del Centro Democrático, desde el inicio de la administración de Carlos Fernando Galán, el Distrito ha invertido $ 1.334.299.400 en intervenciones para recuperar estos bienes patrimoniales afectados por los vándalos.

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“Solo en 2026 el IDPC destinó $ 200 millones para realizar 43 intervenciones sobre 29 bienes muebles vandalizados. En 2024 se invirtieron cerca de $ 501 millones y en 2025 otros $ 629 millones, lo que suma un total superior a los $ 1.300 millones durante el gobierno de Carlos Fernando Galán”, detalló la concejal.

Entre los monumentos que más han tenido destinación presupuestal para repararlos se encuentran:

Longos: $ 170 millones. Policarpa Salavarrieta: $ 54 millones. Simón Bolívar: $ 53 millones. Rodrigo Lara Bonilla: $ 44 millones. Sía, diosa del agua: $ 23 millones. José de San Martín: $ 22 millones. La Gran Cascada: $ 21 millones. Laureano Gómez: $ 20 millones.

“El vandalismo no solo sigue presente, sino que se fortalece. En las marchas violentas, los vándalos aprovechan para acabar, especialmente, con el centro de Bogotá. La falta de autoridad ha generado un aumento en el número de monumentos vandalizados y son los ciudadanos quienes, con sus impuestos, terminan pagando estas reparaciones: más de 1.334 millones de pesos solo durante la administración Galán”, comentó la concejal.

La reparación de monumentos vandalizados en Bogotá ha representado un gasto superior a los $ 1.300 millones durante la actual administración distrital, según una indagación de la concejal Diana Diago. Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @papoaminCD