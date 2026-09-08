El presidente Abelardo De La Espriella levanta la suspensión de los permisos para el porte de armas en el país. Estos son los requisitos

Este 8 de septiembre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, firmó el decreto con el que se levanta la suspensión de los permisos para el porte de armas en Colombia.

A través de sus redes sociales, el mandatario explicó las razones por las que adoptó la medida, la cual formó parte de sus promesas durante la campaña electoral para llegar a la Casa de Nariño.

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“Firmé el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia. Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar”, indicó el jefe de Estado.

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, firmó el decreto que levanta la suspensión general de todos los permisos para el porte de armas de fuego: “Esto no significa porte indiscriminado”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/v7MOXkzwFY — Revista Semana (@RevistaSemana) September 8, 2026

Y avanzó en el mensaje: “Las cifras muestran dónde está la verdadera amenaza: entre el 1.º de enero y el 3 de septiembre, nuestra Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego. De ellas, 14.179 estaban relacionadas con la comisión de delitos”.

“Además, 980 armas aparecen vinculadas a disidencias, 551 al Clan del Golfo y 339 al ELN. Solo entre las asociadas a las disidencias encontramos 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros. Ese es el poder de fuego que el Estado tiene que perseguir y destruir”, recalcó De La Espriella.

El decreto firmado por el presidente Abelardo De La Espriella expone los requisitos y condiciones para el ejercicio del porte. Foto: Decreto que firmó el presidente Abelardo De La Espriella.

Además, en la publicación en su cuenta personal de X, el mandatario expresó: “Que quede claro: esto NO significa porte indiscriminado. Se mantienen controles estrictos, requisitos y permisos de las autoridades competentes. Lo que termina es la suspensión general que convertía la prohibición en regla”.

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“Al ciudadano de bien que cumple rigurosamente la ley, garantías dentro de la ley. Al criminal armado ilegalmente, todo el peso de la ley y toda la fuerza legítima del Estado. Las armas ilegales se las vamos a quitar a los criminales. La seguridad de Colombia no puede seguir construyéndose desarmando al ciudadano que cumple la ley y dejando armados a los bandidos”, puntualizó De La Espriella.