Gobierno de Abelardo De La Espriella aprieta el acelerador en el Congreso para sacar adelante el presupuesto: “Tenemos capacidad de hacer”

El Gobierno nacional salió a defender el trámite del Presupuesto General de la Nación en el Congreso y aseguró que cuenta con las mayorías necesarias para avanzar en la discusión de las cuentas públicas, pese al complejo panorama fiscal que, según el Ejecutivo, recibió de la anterior administración.

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, se refirió al debate adelantado en las comisiones económicas, donde junto con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, se discutió el monto del presupuesto y los principales componentes de la propuesta.

De acuerdo con Lara, la jornada transcurrió en un ambiente favorable para el Gobierno. “Sesión armónica, constructiva. El trámite avanza con bases firmes”, señaló el ministro, quien destacó la disposición de los congresistas para discutir el proyecto.

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Congreso Abelardo De La Espriella y Rodrigo Lara Foto: SEMANA

Uno de los principales mensajes del jefe de la cartera política estuvo relacionado con la situación de las finanzas públicas. Lara reconoció que la administración recibió un escenario fiscal complejo, pero aseguró que el Gobierno trabajará para corregir los desequilibrios y ordenar las cuentas.

“Heredamos una situación fiscal difícil. La enfrentaremos juntos. Vamos a ordenar las cuentas y equilibrar finanzas”, afirmó.

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Rodrigo Lara iniciará funciones el 7 de agosto, pero desde ya está preparando el trabajo que adelantará desde el Ministerio del Interior con el Congreso. Foto: SEMANA

El ministro también anticipó uno de los objetivos fiscales de mediano plazo de la administración: reducir de manera significativa el impacto del servicio de la deuda sobre el presupuesto a partir de 2028. La apuesta, según explicó, es que una menor presión por este concepto permita contar con mayor margen para atender otras prioridades del Estado.

El mensaje de Lara tuvo además un componente político, en momentos en que el Gobierno busca consolidar respaldos en el Legislativo para sacar adelante su agenda. Frente a las dudas que ha generado el panorama fiscal, el ministro aseguró que existe capacidad de construir acuerdos dentro del Congreso.

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, en las comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes al iniciar el debate del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027. Bogota septiembre 1 del 2026 Foto: Guillermo Torres Reina - SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Frente al nerviosismo, quiero ser claro: este Gobierno tiene capacidad de hacer en el Congreso”, sostuvo.

Lara atribuyó esa capacidad a una coalición amplia y a unas relaciones entre las distintas ramas del poder que, según dijo, se están desarrollando de manera transparente. Para el ministro, esa combinación representa una garantía de estabilidad para el Ejecutivo durante el trámite presupuestal.