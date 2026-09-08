Abelardo De La Espriella comenzaría con gobernabilidad en el Congreso: estas son las cuentas

Ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) prácticamente todas las colectividades ya anunciaron su postura frente al Gobierno de Abelardo De La Espriella. Según las cuentas, el mandatario comenzaría teniendo el respaldo de varias de las bancadas, lo que le permitiría sacar adelante su agenda, pero no se tratará de una tarea sencilla.

Partidos políticos definieron su posición frente al Gobierno de Abelardo De La Espriella, este es el listado

El Partido Liberal fue uno de los últimos en anunciar su decisión. Dijeron que serán de Gobierno pero reconocieron que hubo voces que no estaban del todo de acuerdo con esa idea dentro de su bancada. El partido cuenta con 45 congresistas: 13 en Senado y 32 en Cámara, lo que los convierte en una de las bancadas más numerosas.

Otro de los partidos que estará afín al Gobierno, y que tiene amplio número de congresistas, es el Centro Democrático que cuenta con 47 parlamentarios: 17 en Senado y 30 en la Cámara de Representantes.

En el sector gobiernista también están: el Partido Conservador que tiene 30 congresistas, 10 en Senado (menos Wadith Manzur) y 20 en la Cámara; La U cuenta con 21 congresistas: 8 senadores y 13 representantes; Salvación Nacional con 4 senadores; Cambio Radical 7 senadores; 3 senadores de ASI, 1 del Partido Demócrata Colombiano. Asimismo, La Liga de Gobernantes Anticorrupción, Defensores de la Patria, y Colombia Justa Libres se declararon de Gobierno.

Eso quiere decir que De La Espriella tendría unas justas mayorías en el Senado, en las que podría logar algunos votos decisivos como el del senador Jota Pe Hernández, que hace parte de la Alianza Verde pero es cercano al Gobierno. Y en el caso de la Cámara de Representantes tiene el respaldo de 11 de las 16 curules de paz.

Por el lado de la oposición están los 25 senadores y 43 representantes del Pacto Histórico, 1 senador de En Marcha y la senadora Martha Peralta del Mais, además de un representante de esa colectividad.

Durante las próximas semanas se vivirán debates de relevancia para el país. Foto: Guillermo Torres Reina/SEMANA.

Declarados en independencia quedaron 6 senadores de la Alianza Verde, aunque se restaría el voto de Hernández y se sabe que algunos podrían estar en la oposición respaldando al petrismo.

Con esas cuentas, el Gobierno de Abelardo De La Espriella comenzaría teniendo una gobernabilidad ajustada y en las votaciones que ya se han conocido hasta el momento se sabe que algunas colectividades les han hecho frente en sus decisiones, como sucedió con el Centro Democrático en la elección del presidente del Senado.

A pesar de eso, la coalición del Gobierno ha servido para tener otros triunfos en el Legislativo como la designación de las mesas directivas de las comisiones.

Se deberá tener en cuenta a los sectores independientes que resultarán claves para definir algunas votaciones, como sucedió en medio de la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el que la Alianza Verde terminó definiendo un magistrado.