Marco Rubio llega este martes a Colombia. Estas son las claves y detalles de su reunión con Abelardo De La Espriella

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, aterriza este martes en Barranquilla en lo que será su primera visita a Colombia, donde se espera que mantenga un encuentro con el presidente Abelardo De La Espriella y otros funcionarios del Gobierno colombiano. Así será la visita del alto funcionario estadounidense por el país.

Desde la semana pasada, Washington confirmó la reunión revelada por SEMANA y otros medios de comunicación colombianos, donde se hizo especial hincapié en que la visita tendrá un especial foco en las ayudas que Estados Unidos podría brindar al país tras el devastador terremoto del pasado 10 de agosto.

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Desde la Cancillería colombiana, se informó mediante un comunicado en el que destacó que el encuentro busca fortalecer los mecanismos de diálogo y cooperación entre Bogotá y Washington y tendrá lugar en la sede alterna de la Presidencia de la República en la ciudad de Barranquilla.

Así mismo, la reunión tendrá como eje asuntos considerados prioritarios para ambos gobiernos, entre ellos la seguridad regional, la lucha contra el narcoterrorismo, el fortalecimiento de los vínculos comerciales y la coordinación internacional para apoyar las labores de recuperación tras el sismo.

Marco Rubio y Abelardo De La Espriella Foto: AFP / SEMANA

“Durante el encuentro, los dos gobiernos abordarán oportunidades para profundizar la cooperación bilateral e identificar nuevas áreas de trabajo conjunto frente a desafíos relacionados con la seguridad, la estabilidad y el desarrollo del hemisferio”, señaló la Cancillería.

Mientras que desde Estados Unidos, la oficina del Departamento de Estado asegura que dentro de los objetivos del viaje se encuentran “analizar el apoyo estadounidense a la respuesta al terremoto en Colombia; una mayor cooperación en la lucha conjunta contra el narcoterrorismo, que amenaza a nuestro hemisferio; y los beneficios de estrechar las relaciones comerciales entre nuestros países”.

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La reunión se llevará a cabo en Barranquilla, ciudad escogida por el Gobierno colombiano como sede del encuentro diplomático, donde se conoce que hay agentes estadounidenses desde el pasado sábado 5 de septiembre con el fin de supervisar el esquema de seguridad del secretario de Estado.

Sobre los detalles de la cumbre, SEMANA pudo confirmar que Rubio aterrizará en Barranquilla este martes en horas de la tarde, estará en la sede presidencial en el Batallón Paraíso y partirá luego hacia Perú, pero no sería su única cita en La Arenosa.

El secretario de Estado, Marco Rubio, durante una reunión de gabinete. Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin

Se conoció con asesores del alcalde Álex Char; se planea que el jefe de la diplomacia estadounidense pueda recorrer algunos sitios icónicos de Barranquilla como el Malecón, pero todo depende de la agenda y del equipo de seguridad de Rubio.

Esta será su primera visita oficial a Colombia desde que asumió como jefe de la diplomacia estadounidense y uno de los primeros encuentros de alto nivel entre la administración de Donald Trump y el Gobierno de De La Espriella, que llegó al poder el pasado 7 de agosto.

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También se conoce que al encuentro con Rubio asistirán el canciller Omar Bula, la embajadora en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, y el embajador ante la ONU, Mauricio Gaona, entre otros. El plato fuerte será la lucha contra el terrorismo y la ayuda para las víctimas del terremoto en Colombia.

Se sabe que Marco Rubio llegará al país sobre la 1:00 p. m., para luego reunirse a las 3:00 p. m. con el presidente Abelardo De La Espriella. Luego, a las 3:25 p. m. participará en la firma de acuerdos sobre energía nuclear civil y minerales críticos. Sobre las 4:05 p. m. sostendrá un encuentro con empleados de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.

Abelardo De La Espriella se reunirá con Marco Rubio en Barranquilla este martes. Foto: Juan Carlos Sierra, Adobe Stock, AP

También se conoce que en horas de la tarde, el secretario de Estado atenderá a algunos medios colombianos en una pequeña conferencia de prensa sobre los resultados del encuentro y el futuro de la relación entre los Estados Unidos y Colombia.

Es de recordar que, antes de que se conociera la visita, De La Espriella sostuvo una conversación telefónica con Rubio en la que planteó la necesidad de fortalecer los lazos económicos y abordar las preocupaciones del Gobierno colombiano frente a los aranceles que afectan algunos productos nacionales.

La visita de Rubio se produce un mes después de que el Departamento de Estado anunciara, con motivo de la posesión de De La Espriella el 7 de agosto, un paquete de seguridad de 1.000 millones de dólares para Colombia, presentado entonces como “piedra angular” de una nueva etapa en la relación bilateral.

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Ese paquete, que según el propio Departamento de Estado aún debe surtir los trámites correspondientes en el Congreso estadounidense, incluye además un componente económico centrado en minerales críticos, energía nuclear civil e infraestructura, los mismos temas que estarán sobre la mesa en la firma de acuerdos prevista para este martes en Barranquilla.

Tras su paso por Barranquilla, el secretario Marco Rubio continuará su gira regional con visitas a Perú y Ecuador, también aliados al gobierno de los Estados Unidos de Donald Trump. Allí el funcionario sostendrá reuniones con los dos mandatarios de ambas naciones, la presidenta Keiko Fujimori y el presidente Daniel Noboa.