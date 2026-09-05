¿Por qué es tan importante la visita de Marco Rubio a Colombia, tras la llegada de Abelardo De La Espriella al poder?

Uno de los diplomáticos más importantes del mundo visitará nuestro país la próxima semana. Se trata del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien sostendrá un encuentro con el presidente de Colombia.

Estados Unidos confirma visita de Marco Rubio a Colombia. Se reunirá con Gobierno de Abelardo De La Espriella

“El secretario de Estado Marco Rubio viajará a Colombia, Ecuador y Perú del 8 al 10 de septiembre para fortalecer alianzas clave de Estados Unidos en nuestra región”, dice el comunicado emitido por el Departamento de Estado.

Durante el viaje, Rubio se reunirá con el nuevo gobierno de Abelardo De La Espriella en Colombia, el presidente Daniel Noboa en Ecuador y el nuevo gobierno de Keiko Fujimori en Perú, según el texto.

Abelardo De La Espriella, Marco Rubio Foto: Juan Carlos Sierra, Adobe Stock, AP

Durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, el ahora secretario de Estado no visitó Colombia ni una sola vez, mientras que las relaciones entre ambos países se vieron permeadas por un rifirrafe entre el presidente Trump y el anterior inquilino de la Casa de Nariño.

En su momento, el presidente estadounidense llamó narcotraficante a su homólogo colombiano y el departamento del Tesoro lo incluyó en la temida lista Clinton, lo que generó más lejanía entre ambos mandatarios.

Donald Trump y Abelardo De La Espriella, mejor que nunca: “Yo respaldé a un caballero”, dijo el presidente de EE. UU.

Antes de la elección como nuevo presidente, Abelardo De La Espriella había prometido estrechar nuevamente los lazos de amistad con el país norteamericano e incluso aseguró que Colombia haría parte del Escudo de Las Américas, un grupo de países liderados por Trump para sumar fuerza en la lucha contra la delincuencia en la región.

Tras la llegada al poder de De La Espriella, Estados Unidos confirmó que planea atacar “en tierra” a narcotraficantes en Latinoamérica, como ya lo hace en aguas internacionales contra presuntas embarcaciones para el contrabando de drogas, anuncio que dijo hizo el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, desde Panamá.

Marco Rubio ha comparado al presidente Petro con Hugo Chávez. Su designación en la administración Trump le sumó tensión a la relación con Estados Unidos durante el mandato de Petro. Foto: getty images

Los planes de operaciones antidrogas terrestres se enmarcan en los esfuerzos de una alianza de 19 países liderada por Trump, pero podrán ampliarse a “donde quiera” que operen grupos del narcotráfico, dijo el secretario de Defensa estadounidense a periodistas que lo acompañan en Panamá.

“Donde quiera que trafiquen drogas o amenacen al pueblo estadounidense o a nuestros socios, (esas organizaciones) son un objetivo, igual que ISIS o Al Qaida”, añadió el secretario vestido con camiseta verde oliva y rodeado de militares.

La Coalición Anticárteles de las Américas reúne a países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras y Perú, con gobiernos de derecha.

El viaje de Marco Rubio a Colombia tendría como objetivo “analizar el apoyo estadounidense a la respuesta al terremoto en Colombia; una mayor cooperación en la lucha conjunta contra el narcoterrorismo, que amenaza a nuestro hemisferio; y los beneficios de estrechar las relaciones comerciales entre nuestros países”, según el comunicado.

El secretario de Estado Marco Rubio saluda desde lo alto de la escalerilla de su avión para partir en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino en Manila, Filipinas. Foto: Brendan Smialowski/Pool AFP via

La visita del hombre de confianza del presidente Trump cumple entonces con la directriz del líder republicano en cuanto a la alianza estratégica en la región que permaneció deteriorada durante los cuatro años del gobierno anterior.

Por otro lado, la llegada de Rubio a Colombia ocurre en un momento crucial en el que el presidente Abelardo De La Espriella ha incrementado los ataques y las capturas a los líderes y miembros de los grupos al margen de la ley y ha mencionado la ayuda de la inteligencia norteamericana para dar con el paradero de los delincuentes.

Cabe resaltar que Colombia autorizó a Estados Unidos para realizar operaciones militares conjuntas en “su lucha” contra el narcotráfico y la llegada de Rubio refuerza esa alianza estratégica entre ambos países.

Abelardo De La Espriella Donald Trump Foto: JUAN CARLOS SIERRA - SEMANA / AP

Finalmente, Rubio tendrá como uno de los temas a tratar con el mandatario colombiano la situación de las zonas afectadas tras los terremotos, después de que Estados Unidos aportara una millonaria suma de dinero para contrarrestar la repercusión de los terremotos que dejó miles de afectados.