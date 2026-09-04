Trump advierte que sus enviados a Ucrania viajan con un plan para “acabar con la guerra” con Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes, 4 de septiembre, el envío de Jared Kushner y Steve Witkoff a Moscú y Kiev con una propuesta destinada a poner fin a la guerra en Ucrania, que comenzó hace cuatro años con la invasión rusa.

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“Llevan consigo una propuesta para terminar la guerra”, declaró Trump ante los periodistas. El mandatario aseguró que ambos enviados fueron enviados para evaluar la posibilidad de alcanzar un acuerdo y consideró que “puede que haya una buena posibilidad de que lo consigamos”.

Google Maps cambia nombre de Lago Ontario a "Lago América" en EE. UU. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de @StevenCheung47 / AFP

Trump evitó precisar si el plan contempla que Ucrania ceda territorio a Rusia, una posibilidad que ha planteado anteriormente. Sin embargo, sostuvo que Washington cuenta con “una idea para la paz” y que sus enviados buscarán avanzar en las conversaciones con las partes involucradas.

Esta será la primera visita de Kushner y Witkoff a Kiev desde que Trump regresó a la presidencia el año pasado con la promesa de poner fin al conflicto ucraniano. Ambos enviados ya han viajado anteriormente a Moscú como parte de los esfuerzos diplomáticos impulsados por Washington.

El conflicto comenzó en febrero de 2022, cuando Rusia inició la invasión de Ucrania. Desde entonces, los combates han provocado una prolongada confrontación que ha dificultado los intentos de alcanzar un acuerdo entre Moscú y Kiev.

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Trump atribuyó la continuidad de la guerra a un “problema de personalidad” entre el mandatario ruso, Vladimir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski. El mandatario estadounidense ha insistido en la necesidad de alcanzar un acuerdo que permita detener las hostilidades.

Por su parte, Zelenski propuso establecer un alto el fuego aéreo mientras los enviados estadounidenses mantienen sus conversaciones en Moscú y Kiev. “No habrá ataques aéreos de nuestra parte, y Rusia debe garantizar recíprocamente un alto el fuego —sin sus propios ataques aéreos— durante el tiempo necesario para llevar a cabo estas conversaciones”, afirmó en su discurso vespertino.

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Trump también se refirió a la acusación realizada por Alemania a principios de esta semana, que responsabilizó a Rusia de un intento de ataque con drones contra un aeropuerto. Desde el Despacho Oval, el mandatario estadounidense restó importancia al señalamiento y defendió su relación con Putin.

“Hablo con él. Lo conozco muy bien. Putin no está buscando atacar territorio de la OTAN”, afirmó Trump al ser consultado por un periodista de la AFP.

La nueva misión de Kushner y Witkoff representa así otro intento de Washington por acercar posiciones entre Moscú y Kiev, mientras persiste la incertidumbre sobre los términos que podrían formar parte de una eventual propuesta de paz.

Con información de AFP