¿Ataque inminente? Rusia vuelve a amenazar a Ucrania y pide a sus habitantes abandonar Kiev “lo antes posible”

El Gobierno de Rusia, dirigido por Vladimir Putin, lanzó una advertencia dirigida a ciudadanos extranjeros y personal diplomático para que abandonen Kiev “lo antes posible”, en medio de amenazas de nuevos ataques contra la capital de Ucrania en el contexto la guerra entre ambos países.

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El mensaje fue emitido por el Ministerio de Exteriores ruso después de una nueva escalada de bombardeos y tras uno de los fines de semana con más ataques sobre Kiev desde el inicio de la guerra.

Según la Cancillería rusa, las fuerzas armadas comenzarán “ataques sistemáticos” contra instalaciones vinculadas a la industria militar ucraniana, incluidos centros de producción y programación de drones utilizados por Kiev.

“Advertimos a los ciudadanos extranjeros, incluido el personal de misiones diplomáticas y representantes de organizaciones internacionales, sobre la necesidad de abandonar la ciudad lo antes posible”, señaló Moscú en el comunicado. Las autoridades rusas también pidieron a los residentes de Kiev no acercarse a infraestructura militar y administrativa del Gobierno ucraniano.

La escena después de un ataque ruso contra Brovary, cerca de Kiev. Foto: AP

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, también le pidió a su par estadounidense, el secretario de Estado, Marco Rubio, que evacúe a su personal de la capital ucraniana en lo que parecen los prolegómenos de un nuevo ataque ruso con misiles contra la ciudad.

“Por orden del presidente ruso Vladimir Putin, Serguéi Lavrov informó oficialmente a la parte estadounidense que, en respuesta a los continuos ataques terroristas del régimen de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, las Fuerzas Armadas rusas están lanzando ataques sistemáticos y constantes contra instalaciones en Kiev utilizadas por las Fuerzas Armadas ucranianas y contra los centros de toma de decisiones pertinentes”, informó el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado.

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La advertencia ocurre tras recientes ataques ucranianos en zonas ocupadas por Rusia, incluido un bombardeo sobre una residencia estudiantil en Starobelsk, en Lugansk, que según Moscú dejó 21 muertos. Rusia aseguró que los nuevos bombardeos son una respuesta directa a esos hechos.

Equipos de rescate trabajan en el lugar de los hechos tras el ataque ruso a un edificio en Kiev, Ucrania, el viernes 14 de noviembre de 2025. Foto: AP

En los últimos días, las fuerzas rusas han intensificado sus operaciones sobre Kiev utilizando drones y misiles de largo alcance. Uno de los ataques más recientes incluyó el uso del misil hipersónico Oréshnik y dejó decenas de heridos y daños en distintos sectores de la capital ucraniana.

Desde Kiev, el Gobierno ucraniano rechazó las advertencias rusas y las calificó como una forma de “chantaje”. El ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, pidió a los aliados occidentales no ceder ante las amenazas de Moscú. Representantes de la Unión Europea en Ucrania también señalaron que mantendrán su presencia diplomática en Kiev pese a las advertencias rusas.

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La guerra entre Rusia y Ucrania comenzó en febrero de 2022 con la invasión rusa al territorio ucraniano. Aunque Moscú fracasó inicialmente en su intento de tomar Kiev, la capita sigue siendo objetivo recurrente de ataques con drones y misiles durante más de cuatro años de conflicto.