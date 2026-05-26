Canciller cubano arremete contra Marco Rubio en medio de tensiones con EE. UU. “No sabe nada de Cuba, no nació allí”

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla acusó directamente al secretario de Estado Marco Rubio de mentir sobre Cuba en una entrevista concedida este martes al programa The Story with Martha MacCallum de Fox News, desde Nueva York, donde participaba en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU.

La presentadora Martha MacCallum le trasladó a Rodríguez las declaraciones de Rubio sobre que Cuba representa “una amenaza directa a la seguridad nacional de EE. UU.”, con referencias a un arsenal de drones militares suministrados por Rusia y China y a reportes sobre supuestos planes cubanos para atacar objetivos militares estadounidenses.

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La respuesta del canciller fue contundente: “Imaginen: Cuba es una pequeña isla de 100.000 kilómetros cuadrados y 10 millones de habitantes. ¿Con qué lógica, con qué sentido común se puede sostener que Cuba podría amenazar a una superpotencia nuclear?” Sobre Rubio fue aún más directo: “Tendremos que preguntarle al secretario de Estado si tiene alguna evidencia. Le he oído mentir una y otra vez sobre este asunto”, dijo.

Bruno Rodríguez, Jefe de la diplomacia Cubana. Foto: Getty Images

Rodríguez fue más allá en su caracterización del secretario de Estado. “No nació en Cuba, no conoce Cuba, no sabe nada de Cuba”, afirmó, y lo señaló como “uno de los principales artífices de la amenaza militar contra Cuba, pero también del bloqueo energético”.

Sobre el bloqueo petrolero que ha asfixiado el suministro de combustible a la isla desde enero, Rodríguez denunció que Rubio niega públicamente su existencia: “Lo he oído decir muy a menudo que el bloqueo energético no existe. Constantemente intenta engañar a la opinión pública en Estados Unidos, al Congreso estadounidense y a la comunidad internacional”.

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En la misma entrevista, el canciller respondió a la acusación federal contra Raúl Castro desclasificada el 20 de mayo, relacionada con el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, que causó la muerte de cuatro personas.

Siguen las tensiones entre Cuba y Estados Unidos. Foto: Getty Images

Rodríguez la descartó con una pregunta retórica: “¿Tendremos que preguntarle al Gobierno de EE.UU. por qué esperó 30 años para hacer esto?” Y la calificó como “parte de la narrativa política dirigida a manipular a la opinión pública estadounidense para justificar una agresión militar contra Cuba.”

Ante la descripción de Trump de Cuba como “nación en quiebra”, Rodríguez señaló una contradicción que consideró reveladora: “Si la economía cubana no fuera viable, ¿para qué serviría una orden ejecutiva del presidente de EE.UU. que declara un bloqueo energético total contra Cuba?” El argumento apunta a que la intensidad de la presión económica estadounidense contradice la narrativa de un Estado ya colapsado.

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El canciller cerró su intervención con una advertencia que resume la posición del gobierno cubano ante la escalada de presión desde Washington: “Ninguna diferencia política entre dos Estados, ninguna consideración sobre el sistema político o el gobierno de otro país puede ser razón para provocar una guerra, un baño de sangre o una catástrofe humanitaria".