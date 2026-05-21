El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, respondió este jueves a las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre Cuba y las recientes acusaciones contra el exmandatario Raúl Castro.

Donald Trump reveló si habrá o no una escalada en Cuba, tras acusación criminal contra Raúl Castro

A través de su cuenta en X, Rodríguez acusó a Washington de promover una escalada contra la isla y aseguró que Rubio busca justificar un posible conflicto.

“El secretario de Estado de los EE. UU. miente nuevamente con el fin de instigar una agresión militar que conduciría a un derramamiento de sangre por parte de cubanos y estadounidenses”, escribió el canciller cubano. “#Cuba no es, ni ha sido jamás, una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos”, añadió.

La reacción del funcionario cubano se produjo después de que Rubio calificara de “fugitivo” a Raúl Castro durante un intercambio con periodistas desde la Base Aérea de Reserva de Homestead, en Florida. Allí, el secretario de Estado fue consultado sobre la posibilidad de que Estados Unidos intente llevar al líder cubano ante la justicia estadounidense.

Bruno Rodríguez, Jefe de la diplomacia Cubana. Foto: Getty Images

En respuesta, Rubio defendió la postura de Washington y aseguró que “se trata de que estamos abordando algo que está directamente relacionado con la seguridad nacional de Estados Unidos”.

También afirmó que “si hay una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, el presidente no solo tiene el derecho, sino la obligación de abordar esa amenaza a la seguridad nacional”.

Trump vuelve a arremeter contra Cuba: “EE. UU. no tolerará un Estado forajido”

Desde La Habana, el gobierno cubano rechazó los señalamientos y acusó a Estados Unidos de intensificar la presión económica sobre la isla.

Para Rodríguez, “es el Gobierno de los EE. UU. el que ataca despiadadamente y de manera sistemática al pueblo cubano, y el que, durante los últimos meses, ha estado comprometido en generar desesperación entre el pueblo cubano y el colapso de la economía cubana al prohibir la importación de combustibles”.

Marco Rubio, Secretario de Estado. Foto: Getty Images

El canciller también responsabilizó directamente a Rubio de endurecer las sanciones contra Cuba.

“El secretario de Estado de los EE. UU. sabe muy bien que el fortalecimiento de las medidas coercitivas unilaterales, que él diseñó con tanta malicia, es el principal obstáculo para el desarrollo económico de Cuba, lo que ha tenido un impacto integral y destructivo en todos los sectores del país, incluido el sector privado”, afirmó.

Estados Unidos despliega un poderoso portaaviones de guerra en el Caribe e incrementa la presión sobre Cuba

La controversia entre ambos gobiernos gira en torno a la acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro y otros cinco ciudadanos cubanos por el derribo de las avionetas de la organización Hermanos al Rescate, ocurrido en 1996.

En ese hecho murieron los cubanoamericanos Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Pablo Morales y Mario de la Peña.