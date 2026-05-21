Alcalde peruano dispara una pistola eléctrica contra su asesor y el video se vuelve viral

Un video difundido a través de las plataformas digitales ha generado un profundo revuelo en el territorio peruano. En las imágenes, se aprecia al alcalde de Surco, Carlos Bruce, accionando un arma de electrochoque contra su consultor, Arturo Bobbio.

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Este último, inmovilizado por un tercer individuo, cae desplomado sobre el suelo de un despacho tras el impacto de la corriente.

El actual funcionario, quien además aspira al sillón municipal de Lima, reaccionó de inmediato ante el escándalo mediático.

Lo que parece una broma para Carlos Bruce es ya un tema de campaña a la alcaldía de Lima y si quieren un juicio ganado por la persona que termina electrocutada. @munisurco1 una torpeza del candidato y una traición de su círculo de confianza. pic.twitter.com/8JdkHi7Lnq — Jesús Verde (@jesusverdeL) May 20, 2026

“Las imágenes difundidas corresponden a un extracto editado y fuera de contexto de una dinámica realizada en un ambiente privado y de confianza”, aseveró el postulante mediante un comunicado emitido en su perfil de la red social X.

Por otra parte, argumentó que los hechos no pasaron de ser un mero ensayo recreativo. “Mientras se observaban los dispositivos, se realizaron simulaciones que no fueron reales y cuya participación de los presentes fue completamente voluntaria”, añadió Bruce, insistiendo en que jamás se dio un “riesgo real” para la integridad de Bobbio.

El asesor del alcalde ha respaldado la declaración de Bruce. A través de una publicación difundida en su perfil de Facebook, Bobbio explicó que todo formaba parte de una recreación destinada a un “en vivo periodístico” que iba a desarrollarse al día siguiente.

Asimismo, señaló que existen “personajes oscuros” interesados en desacreditarlo mediante la alteración y difusión de imágenes manipuladas.

Las imágenes difundidas corresponden a un extracto editado y fuera de contexto de una dinámica realizada en un ambiente privado y de confianza.



Mientras se observaban los dispositivos, se realizaron simulaciones que no fueron reales y cuya participación de los presentes fue… — Carlos Bruce - Techito (@Carlos_Bruce) May 20, 2026

Del mismo modo, Bobbio reiteró en el pronunciamiento su apoyo al uso de armas no letales por parte de los servicios municipales encargados de la vigilancia y la seguridad ciudadana.

“Recibiría mil disparos eléctricos para probar que nuestros serenos deben estar protegidos con estas armas no letales. La manipulación de imágenes no podrá pararnos para seguir mejorando la seguridad en todo el distrito”, concluyó.

La divulgación del video ocurrió luego de que el distrito de Surco incorporara 150 pistolas de electrochoque y cámaras corporales destinadas a su equipo de seguridad ciudadana.

Carlos Bruce prueba su pistola eléctrica con un empleado del municipio. Foto: x/@JBCPERU

En marzo de este año, Surco marcó un precedente al convertirse en el primer distrito del país en dotar a sus agentes con este tipo de implementos tecnológicos.