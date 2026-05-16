Perú define al rival de Keiko Fujimori y otras seis noticias internacionales de la semana

Tras casi un mes de haberse celebrado la primera vuelta presidencial en Perú, en la que Keiko Fujimori se impuso con el 17 por ciento de los votos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) informó quién será el otro candidato que disputará la segunda vuelta presidencial frente a la hija del expresidente.

Con un margen extremadamente cerrado y el 99 por ciento de las mesas informadas, el izquierdista Roberto Sánchez logró el 12,2 por ciento de los votos, superando así a Rafael López Aliaga, quien obtuvo el 11,9 por ciento. Sin embargo, la diferencia entre los candidatos fue tan ajustada que apenas hubo 2 puntos porcentuales entre Sánchez y el quinto aspirante más votado, Ricardo Belmont, que alcanzó el 10,1 por ciento.

Él es Roberto Sánchez, el polémico candidato de izquierda que disputará la Presidencia de Perú contra Keiko Fujimori

“Estamos preparados para los retos que ponga nuestro pueblo”, declaró Sánchez luego de conocerse que la diferencia ya no podía ser remontada por López Aliaga. El escrutinio avanzó de forma lenta durante varias semanas, por lo que ambos candidatos mantuvieron opciones reales de clasificar a la siguiente vuelta. Aun así, la polémica continúa, ya que López Aliaga aseguró que todavía existen actas extraviadas en las que, según él, tendría mayoría.

Fujimori y Sánchez se medirán el 7 de junio en la segunda vuelta, en un país golpeado por una profunda inestabilidad política. Desde 2016, Perú ha tenido ocho presidentes, varios de ellos destituidos o forzados a renunciar en medio de escándalos de corrupción, lo que ha erosionado severamente la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba. Foto: : AP

Frase

“Seguiremos hasta las últimas consecuencias”

Dijo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en una publicación compartida en redes sociales. La declaración se suma a otras en las que el líder cubano ha advertido que, ante una posible invasión estadounidense, su país resistirá hasta el final.

En el incidente con el Boeing 737 MAX fallecieron más de 150 personas. Foto: AP

Cifra

49,5 millones de dólares

Es la cifra que deberá pagar Boeing a la familia de Samya Stumo, una de las víctimas del accidente de Ethiopian Airlines en 2019, en el que un avión 737 Max se estrelló debido a un sistema de estabilización defectuoso.

El exjefe de policía de Filipinas permaneció encerrado en el Senado para evitar su captura. Foto: AP

Atrincherado

El exjefe de policía y senador filipino Ronald Dela Rosa se atrincheró en el Senado de su país luego de conocerse que la Corte Penal Internacional había emitido una orden de arresto en su contra. Sin embargo, el jueves abandonó el recinto sin que se confirmara si fue detenido.

Evo Morales, expresidente de Bolivia. Foto: AFP

Bolivia

Sin escape

El expresidente Evo Morales volvió al centro de la atención pública luego de que se suspendiera su juicio por inasistencia. En paralelo, un tribunal boliviano reactivó la orden de captura emitida contra el exmandatario por delitos relacionados con menores, según informó el Ministerio Público.

La Fiscalía sostiene que Morales mantuvo una relación con una adolescente de 15 años, con quien habría tenido una hija durante su presidencia, y que los padres de la menor habrían consentido los hechos a cambio de beneficios.

Se estrelló un avión privado en Bolivia tras volar dos horas en círculos: hay 2 fallecidos

El exmandatario, requerido por la Justicia desde octubre de 2024, permanece en la región cocalera del Chapare, su principal bastión político, donde grupos de campesinos mantienen vigilias para impedir una eventual intervención policial.

Imagen compartida por Donald Trump en Truth Social. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Venezuela

¿Estado 51?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reavivó la polémica sobre convertir a Venezuela en el estado número 51 tras publicar en Truth Social una imagen en la que el territorio venezolano aparecía cubierto con la bandera estadounidense.

No es la primera vez que el mandatario lanza esa insinuación. Durante el Clásico Mundial de Béisbol ya había realizado un comentario: “Se ven realmente muy bien. ¡Cosas buenas están pasando en Venezuela últimamente! Me pregunto de qué se trata toda esta magia. ¿CONDICIÓN DE ESTADO, #51, alguien?”, escribió.

Trump vuelve a insistir en que Venezuela podría convertirse en el estado 51 de EE. UU.

Por su parte, Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, señaló: “Jamás estaría previsto porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia”.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer. Foto: : AP

Reino Unido

En la cuerda floja

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, atraviesa una de las mayores crisis de su gobierno tras las elecciones locales de la semana pasada, en las que el Partido Laborista perdió cerca de 1.400 concejales y registró un fuerte avance del partido antiinmigración Reform UK.

La presión sobre Starmer se intensificó a comienzos de esta semana, pues cuatro secretarios de Estado renunciaron en señal de desacuerdo con su liderazgo y 86 diputados laboristas pidieron su dimisión.

Tensión en Reino Unido: aumenta la presión sobre el primer ministro; exigen su dimisión en los próximos días

El golpe más duro para el Gobierno, sin embargo, llegó el jueves con la renuncia del ministro de Salud, Wes Streeting, quien anunció su salida mediante una carta publicada en X. Su partida lo posiciona como uno de los posibles candidatos para disputar el liderazgo del partido.