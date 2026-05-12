“Seguiremos hasta las últimas consecuencias”: Miguel Díaz-Canel envía advertencia a EE. UU. tras rumores de invasión a Cuba

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, aseguró este martes, 12 de mayo, que “jamás ha salido” de su país “una sola acción ofensiva contra la seguridad nacional” de Estados Unidos, a la par que ha agregado que la isla “no amenaza, ni desafía”, pero “tampoco teme”.

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“En más de seis décadas de Revolución socialista, a noventa millas (unos 145 kilómetros) de Estados Unidos, jamás ha salido de este territorio una sola acción ofensiva contra la seguridad nacional de ese país”, ha subrayado el jefe del Ejecutivo cubano en un mensaje en redes sociales en el cual, ha recalcado, “Cuba no amenaza, ni desafía, pero tampoco teme”.

Díaz-Canel aseguró que “cada día sale una nueva amenaza de Estados Unidos hacia Cuba” y que esta ha sido objeto de “incontables acciones ofensivas fraguadas” desde Washington que han dejado “miles de cubanos heridos o muertos”.

CUBA NO AMENAZA,

CUBA ES CONSTANTEMENTE

AMENAZADA



En más de seis décadas de Revolución socialista, a noventa millas de EE.UU, jamás ha salido de este territorio una sola acción ofensiva contra la seguridad nacional de ese país.



En todo caso, y así está probado, documentado y… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 12, 2026

El presidente de la isla calificó de “incoherente” y “fantasioso” el hecho de “señalar” a su país como una “amenaza” mientras, ha asegurado, “se decretan medidas coercitivas adicionales y se acusa a su Gobierno de incapaz de sostener mínimamente su economía”.

“Todo forma parte de una construcción narrativa sobre la cual seguir asfixiando al pueblo cubano, además de escalar a un conflicto que pudiera tener consecuencias inimaginables para nuestros pueblos y región”, ha reflexionado Díaz-Canel en alusión al bloqueo impuesto desde Washington que afecta a sectores estratégicos como el de la energía, la minería o los servicios financieros.

En esa misma línea, Díaz-Canel ha dicho estar “probado”, “documentado” e incluso “reconocido por organismos internacionales y agencias estadounidenses de administraciones interiores” que su país “ha contribuido con Estados Unidos a preservar su seguridad en el enfrentamiento a delitos transnacionales de diversa índole”.

Miguel Diaz-Canel y Donald Trump Foto: Getty Images

“Cuba ha debido trabajar en todo este tiempo para enfrentar con firmeza y serenidad las amenazas que llegan desde Estados Unidos y así seguiremos hasta las últimas consecuencias”, aseguró.

Ha sido este mismo martes cuando el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha considerado que la isla “está pidiendo ayuda” a Estados Unidos, a la par que ha adelantado que ambos países “van a hablar”, sin ofrecer más detalles al respecto.

Todo ello, en medio de sus reiteradas y habituales amenazadas contra las autoridades habaneras, inclusive la opción de una ofensiva militar.

Personas participan en una marcha con motivo del Día Internacional de los Trabajadores en la Plaza Antiimperialista José Martí en La Habana, Cuba. Foto: AP

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes que su gobierno hablará con Cuba, “un país en quiebra”, después de haber amenazado en varias ocasiones de que iba a “apoderarse” de la isla comunista.

“¡Cuba está pidiendo ayuda, y vamos a hablar!”, dijo Trump.

Trump lanzó este mensaje el mismo día en que viaja a Pekín para una decisiva cumbre con Xi Jinping, y en plena campaña bélica contra Irán que ha movilizado considerables recursos militares.

Con información de AFP*