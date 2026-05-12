El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes que su Gobierno hablará con Cuba, país al que calificó como “un país en quiebra”, después de amenazar en varias ocasiones con “apoderarse” de la isla comunista.

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“¡Cuba está pidiendo ayuda, y vamos a hablar!”, dijo Trump en un mensaje en Truth Social.

Es la primera vez que el mandatario reconoce públicamente esas conversaciones a través de su red social. La Habana había confirmado el 21 de abril un “encuentro” bilateral, luego de varias semanas de negativas.

Trump publicó el mensaje el mismo día en que viaja a China para una decisiva cumbre con Xi Jinping, y mientras su administración mantiene una campaña militar contra Irán que ha requerido un amplio despliegue de recursos.

Por otra parte, el líder republicano en el Senado, John Thune, afirmó el lunes que el conflicto con Irán debe ser la prioridad máxima de Washington.

“Creo que en estos momentos estamos concentrados (…) en reabrir el estrecho de Ormuz”, declaró a periodistas que le preguntaron sobre Cuba, según medios estadounidenses.

“Ningún republicano me ha hablado de Cuba”, aseguró Trump en su mensaje.

Otro senador republicano, James Lankford, rechazó una eventual operación militar contra la isla y dijo que preferiría evaluar el impacto de la crisis energética que atraviesa el país.

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Pese a la apertura al diálogo, Washington mantiene desde hace cuatro meses un bloqueo casi total sobre el suministro de petróleo hacia Cuba, una medida que agravó las condiciones económicas de la población.

Las relaciones entre ambos países continúan marcadas por las sanciones y amenazas de Washington, así como por las exigencias de no injerencia de La Habana. Al mismo tiempo, el Gobierno cubano ha enviado señales conciliatorias, entre ellas la liberación de presos hace poco más de un mes.

Donald Trump y Miguel Díaz-Canel Foto: Getty Images

Estados Unidos comenzó a aplicar el embargo contra Cuba en 1962. Bajo el régimen comunista, la isla no celebra elecciones libres y democráticas.

Durante una audiencia en el Senado este martes, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, respondió afirmativamente cuando los legisladores le preguntaron si Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Trump utilizó esa designación en un decreto presidencial para justificar el bloqueo de facto contra cualquier petrolero que intente suministrar crudo a la isla.

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Por su parte, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha dicho en varias ocasiones que está dispuesto a dar su vida ante una eventual invasión estadounidense. Además, advirtió a la población que debe prepararse para cualquier escenario.

Cuba, con 9,6 millones de habitantes, enfrenta una fuerte inflación, prolongados apagones y escasez de alimentos y medicinas debido a la baja productividad de su economía centralizada, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y el colapso del turismo.

*Con información de AFP.