Guerra con Irán ya le cuesta a EE. UU. cerca de 29.000 millones de dólares

El costo de la guerra con Irán se acerca a los 29.000 millones de dólares, unos 4.000 millones más de lo estimado hace dos semanas, indicó este martes el Pentágono, en momentos en que el presidente Donald Trump enfrenta un creciente escrutinio por el conflicto.

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El Departamento de Defensa reveló la nueva cifra durante una audiencia en el Capitolio, en la que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el general Dan Caine comparecieron para defender una solicitud presupuestal de 1,5 billones de dólares para 2027.

En la audiencia, en la que también participó Jules Hurst III, director financiero del Pentágono, los legisladores pidieron una actualización del costo de la guerra.

“Al momento del testimonio (…) eran 25.000 millones de dólares”, dijo Hurst a los congresistas, en referencia al estimado entregado por Hegseth el 29 de abril.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. Foto: Getty Images

Pero una revisión elevó la cifra hasta el cálculo actual, explicó el jefe del Estado Mayor Conjunto, quien atribuyó el aumento a actualizaciones en “costos de reparación y sustitución de equipo” y a mayores gastos operativos.

Presionado sobre cuándo el Congreso recibirá un reporte completo de los costos de la guerra, Hegseth respondió que la administración solicitará “lo que sea que pensemos que es necesario”.

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La comparecencia marcó la primera audiencia de Hegseth en el Capitolio desde que la Casa Blanca notificó formalmente al Congreso que las hostilidades, iniciadas por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, habían “terminado”.

“La pregunta que debe responderse al final es ¿qué hemos logrado y a qué costo?”, afirmó Rosa DeLauro, principal demócrata en el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes.

El senador demócrata Mark Kelly advirtió el fin de semana que las reservas de misiles Tomahawk, interceptores Patriot y otros sistemas avanzados se redujeron gravemente.

Los misiles Tomahawk figuran entre los sistemas de ataque más costosos del arsenal militar estadounidense. Foto: Getty Images

Hegseth rechazó esas advertencias. “El problema de las municiones se ha exagerado de manera necia e inútil”, declaró. “Sabemos exactamente lo que tenemos”.

El testimonio coincidió con un momento de creciente tensión en la región, mientras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán parece cada vez más frágil. Trump advirtió el lunes que la tregua se encuentra en estado crítico.

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En paralelo, crecieron las dudas sobre el verdadero impacto financiero y militar del conflicto. Otras fuentes, como la página Iran War Cost Tracker, que recopila las operaciones estadounidenses en la región, calculan casi el triple del costo reportado oficialmente, con cerca de 78.000 millones de dólares.

Parte de ese incremento responde a la pérdida de varias aeronaves estadounidenses durante el conflicto. A esto se suman los altos costos operativos por el despliegue de dos portaviones clase Nimitz, el USS Abraham Lincoln y el USS George H. W. Bush. Durante varias semanas, Washington mantuvo además un tercer portaviones en la región, el USS Gerald R. Ford, que ya abandonó la zona.

*Con información de AFP.