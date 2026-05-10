Donald Trump se pronuncia sobre respuesta de Irán para terminar la guerra: “Totalmente inaceptable”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que la última propuesta que ha recibido de Irán para poner fin a la guerra es “totalmente inaceptable”.

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“Acabo de leer la respuesta de los supuestos ‘representantes’ de Irán. No me gusta nada. Es totalmente inaceptable”, publicó en su plataforma Truth Social este domingo en horas de la tarde.

Aunque la contraoferta iraní no se ha dado a conocer públicamente, fuentes próximas explicaron al ‘Wall Street Journal’ que Teherán ofrecía transferir parte de sus reservas de uranio altamente enriquecido a un tercer país, pero rechazó la idea de desmantelar sus instalaciones nucleares, como exigía Estados Unidos.

El mandatario estadounidense había culpado este domingo a sus predecesores demócratas, Barack Obama y Joe Biden, de la crisis actual con Irán y prometió a las autoridades iraníes que “pronto dejarán de reírse” tras haber “jugado” con su país y con el resto del mundo desde el establecimiento de la república islámica en 1979.

En otro mensaje en su plataforma Truth Social y en pleno alto el fuego con Irán durante la guerra que comenzó el pasado 28 de febrero, Trump acusó a Obama de rendirse a los pies de Irán con la firma en 2015 del acuerdo nuclear del que Trump, ya como presidente, se retiró tres años después.

Obama “se pasó al lado iraní, vetó a Israel, y les devolvió cientos de miles de millones de dólares en bandeja de plata: tanto dinero que esos matones iraníes no sabían qué hacer con él”, criticó Trump en un argumento recurrente que suele emplear para denunciar un acuerdo de 2015 que reincorporó a Irán a los mercados internacionales a cambio de garantizar el carácter exclusivamente civil de su programa nuclear.

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Trump acusó a Obama de comportarse como un “pardillo débil y estúpido” y aseguró que Biden “fue todavía peor”, sin extenderse más sobre el expresidente y antiguo rival electoral.

“Durante 47 años, los iraníes nos han estado “dando largas”, manteniéndonos en vilo, asesinando a nuestra gente con bombas colocadas al borde de las carreteras, reprimiendo protestas y, recientemente, aniquilando a 42.000 manifestantes inocentes y desarmados”, añadió Trump en relación a las protestas que estallaron a finales del año pasado en Irán.

Los “42.000 muertos” de los que habla Trump es una cifra relacionada con una información publicada en su momento por el magacín ‘Time’, citando a fuentes anónimas del Ministerio de Sanidad iraní (la revista hablaba de unos 30.000 fallecidos, cifra que también denunció Trump en su momento).

Oficialmente, Teherán estima unos 3.000 muertos y culpa a Estados Unidos de alimentar las protestas. El propio Trump reconoció que había intentado entregar armas a los manifestantes a través de la oposición kurdairaní.

“Antes se reían de nuestro país. Ahora es grande de nuevo, y dejarán de reírse”, amenazó Trump en la conclusión de su mensaje.

*Con información de Europa Press y AFP