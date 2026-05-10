Irán envió respuesta a propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra: “Garantizar seguridad marítima”

Irán envió su respuesta a la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio a través de Pakistán, informó este domingo la agencia estatal iraní.

Estados Unidos ataca otros dos buques iraníes que intentaban violar el bloqueo de los puertos

“La República Islámica de Irán envió hoy, a través de un mediador pakistaní, su respuesta al último texto propuesto por Estados Unidos para poner fin a la guerra”, reportó la agencia oficial de noticias IRNA, sin dar más detalles.

Donald Trump ha sido muy claro sobre las intenciones de Estados Unidos y el futuro de la guerra. Foto: AP, Adobe

La agencia destacó que la respuesta de Irán a la propuesta estadounidense se centra en “poner fin a la guerra y garantizar la seguridad marítima” en el golfo y el estrecho de Ormuz.

Este anuncio se produjo después de que, durante la jornada, varios drones impactaran en diferentes zonas del golfo y uno de ellos golpeara un carguero que se dirigía a Catar; unos ataques que socavan la tregua vigente desde el 8 de abril.

Además, el portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní advirtió a Estados Unidos contra cualquier ataque a embarcaciones en las aguas del golfo y afirmó que la moderación de Irán ha llegado a su fin.

“Nuestra moderación ha terminado a partir de hoy. Cualquier ataque contra nuestras embarcaciones desencadenará una respuesta iraní fuerte y decisiva contra los buques y bases estadounidenses”, escribió Ebrahim Rezaei en una publicación en X.

La guerra en Oriente Medio, desatada por el ataque el 28 de febrero de Israel y Estados Unidos contra Irán, provocó represalias de Teherán en varios países de la región y el bloqueo del estrecho de Ormuz, una ruta comercial estratégica por la que pasa una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas licuado.

La guerra causó miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y desestabiliza la economía mundial debido al alza de los precios de la energía.

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Movimientos de Irán

La televisión estatal iraní informó el domingo que el jefe del mando central militar, Alí Abdollahi, se reunió con el líder supremo del país, Mojtaba Jamenei, quien no ha sido visto en público desde su nombramiento en marzo.

En esta fotografía, obtenida de la agencia de noticias iraní ISNA el 4 de mayo de 2026, se observan buques anclados en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán. Foto: AFP

Jamenei emitió “nuevas directrices y orientaciones para la continuación de las operaciones para hacer frente al enemigo”, señaló la televisión estatal, sin precisar cuándo tuvo lugar la reunión.

Jamenei, supuestamente herido en los ataques del primer día de la guerra en Oriente Medio que costaron la vida a su padre y predecesor, Alí Jamenei, ha difundido únicamente comunicados escritos desde su nombramiento.

*Con información de AFP.