El presidente estadounidense Donald Trump anunció un cese al fuego de tres días entre Ucrania y Rusia que comenzará este sábado.

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Horas antes, Moscú ya había comunicado una tregua unilateral con motivo de las celebraciones del 9 de mayo, fecha en la que Rusia conmemora la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial.

“Esperemos que sea el principio del fin de una guerra muy larga, mortífera y difícil”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, precisando que la tregua incluiría en particular “un intercambio de prisioneros de 1.000 detenidos de cada país”.

Sin embargo, Ucrania inicialmente evitó comprometerse a respetar la pausa anunciada por Rusia y criticó duramente la propuesta del presidente ruso Vladímir Putin.

Se estima que 2 millones de soldados han muerto o sido heridos durante el conflicto. Foto: Global Images Ukraine via Getty

Kiev acusó al mandatario de buscar una suspensión temporal de los combates únicamente para garantizar el desfile militar del 9 de mayo en la Plaza Roja.

En respuesta, Rusia amenazó con lanzar un ataque masivo contra Ucrania si Kiev interfería en el desfile e incluso recomendó a diplomáticos y civiles abandonar la capital ucraniana.

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En medio de la tensión, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que las negociaciones para poner fin a la guerra avanzan de forma positiva.

“Las conversaciones continúan para poner fin a este gran conflicto, el más grande desde la Segunda Guerra Mundial, y cada día estamos más y más cerca”, afirmó Trump.

Volodímir Zelenski y Vladimir Putin. Foto: Getty Images

Poco después, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó que ordenó a sus tropas no atacar el desfile del 9 de mayo en Moscú. Además, confirmó un intercambio de prisioneros “en el formato de 1.000 por 1.000”.

“Nuestra posición ha sido siempre la resolución de una de las cuestiones humanitarias clave de esta guerra: la liberación de los prisioneros de guerra. La Plaza Roja nos importa menos que las vidas de los prisioneros ucranianos que pueden ser traídos a casa”, dijo Zelenski en un mensaje difundido en redes sociales.

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El mandatario ucraniano aseguró además que las autoridades de su país “han trabajado de forma constante” para lograr el regreso de sus ciudadanos. “He instruido a nuestro equipo para que prepare de inmediato todo lo necesario para el intercambio”, expresó, mientras pidió a Washington garantizar que Rusia cumpla el acuerdo.

Por su parte, Rusia aceptó “la iniciativa recién propuesta por el presidente estadounidense Donald Trump, relativa a un alto el fuego para un intercambio de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania”, declaró a periodistas Yuri Ushakov, asesor de política exterior del Kremlin.

*Con información de AFP y Europa Press.