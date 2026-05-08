General (r) Juan Carlos Buitrago muestra video de un mercenario colombiano capturado por el Ejército ruso

“Welcome to Russia, Bro”: es la expresión que se le escucha decir a un miembro de las fuerzas armadas de ese país en un video que publicó el general (r) Juan Carlos Buitrago. En esta conversación, Buitrago asegura que se ve a un mercenario colombiano al servicio de Ucrania, William Gallego.

Gustavo Petro asegura que unos 7.000 colombianos han ido a la guerra en Ucrania

El antiguo alto mando militar asegura que el colombiano “fue capturado por el ejército ruso el pasado 26 de abril en la zona de combate de Kupiansk, ciudad ucraniana perteneciente al óblast de Járkov”.

En el video se ve cómo Gallego es aprisionado por los militares rusos en medio de una conversación que él no entiende, pues se da en el idioma de ese país. El hombre apenas dice varias veces “Colombia”. Los militares le responden algunas palabras en inglés y lo conminan a irse con ellos.

En las imágenes se ve que Gallego tiene una herida en una de sus piernas, pero puede avanzar con las personas que lo capturaron.

Los colombianos han sido llevados a Ucrania como mercenarios desde hace años, cuando estalló la guerra entre ese país y Rusia. El presidente Petro dijo recientemente: “Hay 7.000 hombres de Colombia entrenados militarmente, luchando en una guerra ajena y muriendo sin causa en Ucrania. No queremos exportar muerte. El mercenario está prohibido por ley”.