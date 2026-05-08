Estados Unidos publica las primeras imágenes sobre ovnis y desclasifica cientos de archivos

En un giro histórico hacia la transparencia gubernamental, el Departamento de Guerra (DOW) de los Estados Unidos, con el respaldo de la Inteligencia Nacional (ODNI), ha puesto en marcha una operación sin precedentes para desclasificar y divulgar millones de registros relacionados con Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI), anteriormente conocidos como ovnis.

La medida responde a una directiva directa del presidente Donald Trump, quien ha ordenado que la información en poder del gobierno federal sea liberada con la mayor celeridad posible.

Según el comunicado oficial, se trata de una tarea titánica que implica la revisión de decenas de millones de documentos, muchos de los cuales datan de hace varias décadas, algunos de ellos existentes solo en formato de papel.

Departamento de Guerra de los Estados Unidos. Foto: Departamento de Guerra de los Estados Unidos.

Publicaciones constantes

Dada la magnitud de los archivos, el Gobierno estadounidense no realizará una única publicación, sino que liberará lotes de materiales nuevos de forma continua cada pocas semanas.

Esta estrategia permitirá que la opinión pública acceda a la información a medida que los equipos técnicos completen los procesos de revisión e identificación.

🛸 | IMÁGENES REALES DE OVNI PUBLICADAS POR EL GOBIERNO DE EEUU. pic.twitter.com/60mF5alSqg — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 8, 2026

El misterio de los “casos sin resolver”

Los primeros materiales publicados corresponden a casos sin resolver, lo que significa que, tras años de custodia, el Gobierno de los Estados Unidos admite que no ha podido determinar de forma definitiva la naturaleza de los fenómenos observados.

El Departamento de Guerra ha señalado que esta falta de respuestas se debe, en muchos casos, a la insuficiencia de datos en el momento del avistamiento. Por ello, la administración ha dado un paso inusual: ha pedido el apoyo del sector privado, solicitando análisis e información especializada para intentar descifrar estos enigmas que han permanecido ocultos por décadas.

Archivos desclasificados por el Gobierno de los Estados Unidos. Foto: Departamento de Guerra de los Estados Unidos

Un compromiso con el pueblo estadounidense

Bajo la actual administración, el Departamento de Guerra ha enfatizado que su prioridad es terminar con el secretismo en torno a este tema. Mientras se publican los casos sin resolución para el análisis público, la ley estipula que se continuarán emitiendo informes separados sobre aquellos eventos de Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP) que ya han sido aclarados.

“Buscaremos la verdad y compartiremos nuestros hallazgos con el pueblo estadounidense”, dice el comunicado, marcando el inicio de lo que expertos consideran la era de mayor apertura en la historia de la inteligencia militar respecto a la presencia de fenómenos desconocidos en nuestro espacio aéreo.

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El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó: “El Departamento de Guerra está totalmente alineado con el presidente Trump para brindar una transparencia sin precedentes con respecto a la comprensión que tiene nuestro gobierno sobre los fenómenos anómalos no identificados. Estos archivos, ocultos tras clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas, y es hora de que el pueblo estadounidense lo vea por sí mismo. Esta publicación de documentos desclasificados demuestra el firme compromiso de la Administración Trump con una transparencia sin precedentes”.

Los archivos podrán ser consultados a través de la página web que ha dispuesto el Departamento de Guerra de los Estados Unidos para este fin.