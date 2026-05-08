Florida se posiciona como uno de los mercados más atractivos para invertir en vivienda en Estados Unidos. Estos son los beneficios

La vivienda dejó de ser únicamente un activo de arraigo para convertirse en una estrategia de inversión. En medio de la volatilidad económica, la inflación y la necesidad de diversificar el patrimonio, cada vez más colombianos están apostando por la finca raíz, no solo en el país, sino también en mercados internacionales como Florida, en Estados Unidos.

El atractivo no es menor. Se trata de combinar valorización, ingresos por renta –especialmente de corta duración, tipo Airbnb– y, en muchos casos, la posibilidad de proteger el capital en dólares. Sin embargo, detrás del entusiasmo hay una realidad más compleja: no todos los proyectos son rentables ni todas las decisiones están bien estructuradas. Ahí es donde la asesoría experta cobra valor.

Florida: inversión con estrategia

Para Fernando Vives, fundador de Premium Brokers –una firma con más de 25 años conectando proyectos inmobiliarios en Estados Unidos con inversionistas colombianos y con acceso directo a desarrolladores en Florida–, el interés de los colombianos responde a una combinación de factores que van más allá del mercado inmobiliario.

“La diversificación, la protección patrimonial y cambiaria, así como el potencial de crecimiento de un mercado de interés mundial son las razones que impulsan la demanda”, explicó Vives. Hoy, los proyectos en planos con esquemas para renta corta están entre los más buscados. No obstante, advirtió que la sostenibilidad de la inversión no depende únicamente de la valorización. “Es clave que la renta sea estable y cubra los gastos asociados. Así se logra una inversión sostenible en el tiempo”, señaló.

Floralba Núñez, CEO de Fincaraíz en Miami –firma especializada en asesorar inversionistas latinoamericanos en la compra de propiedades en el sur de Florida–, identifica una tendencia clara hacia proyectos diseñados para inversión. “Los inversionistas están buscando condominios en preconstrucción, unidades amobladas y proyectos sin restricciones para rentas cortas. No es casualidad. Miami ofrece seguridad jurídica, liquidez y demanda internacional constante”, afirmó.

Zonas como Brickell, Downtown y Edgewater concentran la demanda por su dinamismo urbano, mientras que Miami Beach o Sunny Isles se mantienen como referentes de segunda vivienda. A esto se suman nuevos focos como Wynwood o Hollywood, que ganan terreno por su transformación y precios competitivos. Pero más allá de la ubicación, Núñez enfatizó en un punto estructural: “Invertir bien no es comprar, es estructurar estratégicamente”. Es decir, entender el modelo de ingresos, la regulación del activo y su capacidad real de generar flujo de caja en el tiempo.

Horizonte del centro de Miami, Florida, mirando hacia el vecindario de Brickell en la Bahía de Biscayne. Foto: Getty Images

Más allá de Miami

Aunque Miami sigue siendo el epicentro, no es la única alternativa. Para Jenny Mercedes Arévalo Vásquez, Controller Regional Latam en Experian, con experiencia directa en inversión inmobiliaria en Estados Unidos, el mercado está evolucionando hacia destinos con mejores condiciones de entrada.

“Orlando y sus alrededores como Kissimmee, Davenport o Clermont han ganado protagonismo por sus precios más bajos, regulaciones más flexibles y una demanda turística constante”, explicó.

La cercanía con parques temáticos como Disney o Universal garantiza el flujo de visitantes durante todo el año, fortaleciendo los modelos de renta corta. Además, la conectividad aérea con Colombia facilita la gestión del activo. Sin embargo, Arévalo introduce un matiz clave: no todas las inversiones deben pensarse igual. “Si es la primera inversión, la renta larga puede ser más segura. La renta corta puede ser más rentable, pero exige más gestión y tiempo”, aseguró.

También enfatizó en la importancia de entender los costos ocultos: administración (HOA), seguros, impuestos y mantenimiento, que pueden impactar significativamente la rentabilidad si no se calculan desde el inicio.

Miami, Estados Unidos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Visión de largo plazo

El entusiasmo por invertir en el exterior ha crecido, pero también los riesgos de hacerlo sin preparación. Desde el frente legal, María José Granados-Godoy, CEO de SimplyLegal –firma boutique en Miami, especializada en estructuración legal y tributaria para inversionistas internacionales–, advirtió que uno de los errores más frecuentes es subestimar la estructura de la inversión.

“El colombiano no está comprando solo una propiedad, está entrando a un sistema legal distinto. Y llegar sin información puede salir costoso”, señaló y pone el foco en aspectos que suelen pasarse por alto: implicaciones fiscales como el FIRPTA, impuestos de sucesión o estructuras incompletas como LLC mal configuradas. “Una LLC no protege por sí sola. Debe estar bien estructurada para cumplir su función”, precisó.

A esto se suma la necesidad de planificar el movimiento de fondos, entender los reglamentos de los proyectos –especialmente con las rentas cortas– y revisar los contratos de administración. “En otras palabras, la rentabilidad no empieza con la compra, sino mucho antes”, enfatizó.

Cómo elegir bien

Más allá del destino, los expertos coinciden en que el éxito de la inversión está en la preparación. No se trata solo de identificar una oportunidad, sino de entender si realmente se ajusta al perfil del inversionista.

La inversión en vivienda, tanto en Colombia como en Florida, sigue siendo una alternativa vigente en un entorno de incertidumbre. Pero no se trata de seguir la tendencia, sino de entenderla. Porque, al final, más que comprar un inmueble, lo que está en juego es la construcción de patrimonio. Y eso, coinciden los expertos, exige información, estrategia y una visión de largo plazo.

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