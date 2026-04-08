The Palm Beaches, el destino clave en Florida para vivir el Mundial 2026, ¿qué lo hace un lugar imperdible?

Para los aficionados al deporte, The Palm Beaches, en el sur de Florida, se consolida como un destino imperdible. Su variada oferta de entretenimiento, escenarios deportivos y ambiente vibrante lo convierten en un sitio clave para quienes buscan disfrutar al máximo el Mundial 2026.

Con un clima privilegiado durante todo el año y una agenda llena de eventos deportivos de talla mundial, este destino ofrece experiencias para todos los gustos, enmarcadas por el lujo, la naturaleza y la adrenalina.

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Por eso, si está planeando visitar el sur de Florida para asistir al Mundial de Fútbol de la FIFA, The Palm Beaches puede ser una gran alternativa para vivir una aventura única.

En este contexto, Discover The Palm Beaches, la organización de promoción turística del condado de Palm Beach, señaló en declaraciones recopiladas por el medio especializado en turismo Report News que uno de los principales factores que convierten a este destino en una parada imperdible durante el Mundial es la instalación de las bases de operaciones de las selecciones de Portugal y Curazao.

Este detalle refuerza la reputación de este destino como un lugar donde el mundo llega a entrenar, hospedarse y competir, señala la fuente.

Situada justo al norte de las sedes de los partidos, The Palm Beaches sobresale en el mapa turístico de Estados Unidos por su amplia variedad de resorts de prestigio, encantadores hoteles boutique y experiencias únicas en un entorno costero relajado, perfecto para complementar la emoción de los encuentros futbolísticos.

Además, gracias a su fácil conexión con Miami, el destino se posiciona como una base estratégica para explorar esta zona del estado, con su riqueza cultural y destacada oferta gastronómica.

Como si fuera poco, The Palm Beaches tiene una rica historia como el Primer Destino Turístico de Estados Unidos, donde la hospitalidad genuina es una forma de vida en una vibrante y acogedora mezcla de personas, culturas y pueblos costeros.

Este destino está conformado por 39 ciudades y pueblos, además de 47 millas de costa atlántica, lo que explica su variada oferta de restaurantes reconocidos, espacios artísticos y culturales, y múltiples actividades al aire libre.

Rollo de camarones crujientes y cerdo. The Palm Beaches cuenta con una amplia variedad gastronómica. Foto: Cortesía - Discover The Palm Beaches / Fotografía © Neil John Burger /

Todo esto brinda numerosas opciones para disfrutar los días en los que están programados los partidos y, al mismo tiempo, relajarse junto al mar, con ofertas de complejos turísticos y escapadas diseñadas para todo tipo de viajeros.

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A esto se suman las facilidades de transporte que hacen que los desplazamientos sean ágiles y sencillos. El tren de alta velocidad Brightline conecta Miami con estaciones en Boca Ratón y West Palm Beach, con un tiempo de viaje cercano a una hora entre ambas ciudades.

Esto permite a los aficionados asistir a los partidos y regresar a The Palm Beaches el mismo día, sin preocuparse por el tráfico o el estacionamiento. Por ello, una buena opción es hospedarse cerca de las estaciones de Brightline en West Palm Beach o Boca Ratón.