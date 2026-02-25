México está en el radar: además del Mundial, estos son otros planes que puede realizar

A escasos meses de celebrarse el Mundial de Fútbol, México se engalana para recibir a miles de visitantes del mundo. Las ciudades que serán sede de los partidos ya preparan sus ofertas turísticas para quienes llegarán a la cita mundialista.

Sin embargo, las ciudades que no serán sedes también abren sus puertas para recibir a quienes, luego de asistir a la fiesta del fútbol, disfruten de un destino lleno de historia, cultura y tradición.

Así es Guanajuato, uno de destinos preferidos por los colombianos en México; está lleno de historia y riqueza colonial

Guanajuato es uno de los estados que está preparado para que miles de turistas tengan una experiencia turística de primer nivel. Sobre este tema, SEMANA conversó con Lupita Robles, Secretaria de Turismo del estado de Guanajuato.

SEMANA: México es sede mundialista y aunque Guanajuato no tendrá partidos programados, tiene una importante oferta turística ¿Qué se va a ofrecer para quienes no van a ir a los partidos pero sí viajarán a México o a Guanajuato? ¿Qué va a encontrar el visitante en esa temporada mundialista?

Lupita Robles: Bueno, como bien lo dices, aunque Guanajuato no es sede mundialista, estamos exactamente en medio de dos sedes: Ciudad de México y Guadalajara. Quien vaya a cualquiera de estas ciudades puede pasar a Guanajuato fácilmente: estamos a dos horas y media de Guadalajara y a cuatro horas de Ciudad de México.

Festival de Día de Muertos en Guanajuato, México Foto: Cortesía Guanajuato

Estamos trabajando para que las selecciones que jugarán en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara conozcan Guanajuato a través de sus embajadas. Buscamos que nos conecten con los grandes mayoristas que traerán a sus connacionales, para ofrecer paquetes que incluyan dos días en Guanajuato. Si ya “brincaron el charco”, como decimos, queremos que vivan la magia que difícilmente encontrarán en otra ciudad.

Además, tendremos presencia en las tres sedes mundialistas, en los fan zones, con activaciones importantes. Nuestros operadores, hoteleros y prestadores de servicios estarán allí promoviendo tours y experiencias. Queremos enamorar a quienes quizá no tenían previsto visitar Guanajuato. Estas acciones se suman a una visibilidad fuerte que hemos venido construyendo desde FITUR y ahora en ANATO. Guanajuato tiene que ser una muy buena opción para quien venga al Mundial.

SEMANA: Ahora que faltan menos de cuatro meses, ¿han notado interés en viajar a Guanajuato? ¿Ya hay compras de paquetes o reservas?

L.R.: Así es. Tanto hoteleros de Guanajuato capital como de San Miguel de Allende nos han confirmado que ya tienen reservaciones y negociaciones con grandes agencias mayoristas. Este tipo de eventos se mueve principalmente a través de mayoristas: se compra el paquete del Mundial y se eligen las ciudades a visitar. Sí estamos notando interés y creemos que será un muy buen Mundial para nosotros.

SEMANA: Guanajuato siempre ofrece eventos y novedades. ¿Qué van a encontrar los visitantes este año?

L.R.: Sin duda, una de las grandes tendencias en México es el desarrollo de productos de turismo comunitario. Aunque ya tenemos muy fortalecido el turismo cultural, de negocios, de naturaleza y de romance —muy importante para Guanajuato—, este año nos enfocaremos en diseñar rutas y productos donde el visitante viva ese Guanajuato y ese México que tanto se añora.

Hablamos de experiencias donde se apoya a comunidades, cocineras tradicionales y artesanos, viviendo la cotidianidad local. Esto le da un giro a nuestra oferta. Uno de los productos que desarrollamos es la Senda del Arriero, que inscribiremos en premios internacionales.

Este producto retoma la historia del Camino Real de Tierra Adentro, patrimonio de la humanidad, por donde transitaban metales preciosos cuando Guanajuato era una ciudad minera. El visitante podrá recrear esa experiencia: montar a caballo, disfrutar la gastronomía y la naturaleza.

Además, buscamos detonar el desarrollo turístico en el noreste y sureste del estado, zonas con gran potencial para el turismo rural y comunitario.

SEMANA: Ustedes participan nuevamente en ANATO. ¿Cuál es la propuesta este año?

L.R.: Colombia sigue siendo nuestro tercer mercado internacional y cada año se fortalece más. Recibimos alrededor de 198 mil colombianos anualmente en Guanajuato. Vemos cada vez más interés, especialmente en San Miguel de Allende, donde el mercado del romance está creciendo de forma extraordinaria.

Plaza de la Paz en Guanajuato, México. Foto: Cortesía: Secretaría de Turismo del Edtado de Guanajuato.

Venir a ANATO es consolidar lo logrado y seguir capacitando agentes de viajes. Este año traemos una oferta muy completa: el centenario de José Alfredo Jiménez, actividades alrededor del Mundial, y grandes eventos como el Festival Internacional del Globo y el Festival Internacional de Día de Muertos, que cada año crece en importancia.

También promovemos fuertemente el turismo de naturaleza. No venimos solos: nos acompañan cinco municipios y operadores turísticos, porque finalmente son ellos quienes concretan la venta de experiencias.

SEMANA: Finalmente, una pregunta obligada: el tema de seguridad. Tras los hechos recientes, ¿cómo transmitir tranquilidad a quienes desean visitar México y Guanajuato?

L.R.: Sabemos que fue un tema que tuvo eco mundial. Lo que podemos decir es que fue una reacción a un hecho muy importante para el país, resultado de un trabajo coordinado entre la Federación y los Estados. La situación fue controlada rápidamente.

Hoy las cosas están en orden. Hubo una estrategia contundente del Ejército, la Guardia Nacional y las secretarías de seguridad. México y Guanajuato están en paz y en condiciones de recibir a los visitantes con tranquilidad.