Guanajuato abre las puertas a los turistas del mundo para el Festival de Día de los Muertos

El Día de los Muertos es una festividad tradicional mexicana que se celebra los días 1 y 2 de noviembre. Sus inicios datan de las culturas indígenas como la maya, que luego se fusionaron con las creencias católicas de los españoles.

Durante estos días, las familias de las personas fallecidas los recuerdan construyendo altares conflores, velas, fotos y comida, así como objetos que fueron importantes para los difuntos.

Los asistentes vivieron una experiencia inmersiva en la celebración, donde el luto se convirtió en alegría. | Foto: AFP

Los mexicanos consideran que en estos días, las almas de sus familiares regresan al mundo de los vivos y conviven con fiesta, música y tradición.

Pero van más allá, esta festividad, que fue reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, refleja la creencia de que la muerte no es el final, sino una parte más en el ciclo de la vida y por ello se busca mantener viva la memoria de los muertos.

Para festejar esta fecha tan importante para la cultura mexicana, El estado de Guanajuato organiza las mejores actividades en el marco del Festival de Día de Muertos, que se llevará a cabo del 31 de octubre al 3 de noviembre, con un programa que tiene el objetivo de que los visitantes se adentren en las centenarias tradiciones del estado y tengan experiencias inolvidables que combinan arte con misticismo.

El Festival promueve el turismo cultural que es el rasgo distintivo de Guanajuato capital, un escenario ideal por sus calles, callejones, túneles y joyas de la arquitectura virreinal que crean una atmósfera ideal para recordar a todos los que han partido.

Hay eventos centrales que ya tienen un lugar especial en el quehacer cultural del estado como el gran Desfile de Calaveras y Catrinas y desde luego la Gran Ofrenda que se coloca en la escalinata de la Universidad de Guanajuato, donde los personajes centrales son los artistas plásticos Diego Rivera, oriundo del estado, y Frida Kahlo, su compañera sentimental.

A esos eventos se suman mucho más creando una oferta generosa, varias de ellas con raíces prehispánicas que marcan la cultura mexicana de nuestros días, también hay exhibición de Catrinas gigantes y los gustados concursos de Mojigangas y Catrinas.

Las tradicionales callejeadas, con ingredientes macabros, tienen un lugar destacado en la celebración. No faltan las visitas a los cementerios que para esa festividad están adornados con velas y las tradicionales flores de cempasúchil.