Suscribirse

Estados Unidos

Así se celebra el Día de los Muertos en EE. UU. después de Halloween, una de las tradiciones más importantes de la diáspora mexicana

Altares a los muertos, rituales y eventos típicos también se realizan en EE. UU.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
31 de octubre de 2025, 6:35 p. m.
x
Los altares son emblemáticos de esta fecha y conmemoran a los seres queridos fallecidos | Foto: Getty Images

El próximo 2 de noviembre se conmemora el Día de los Muertos, una de las tradiciones más míticas y espirituales de México, justo un par de días después de la celebración de Halloween, teniendo temáticas similares pero orígenes distintos.

La tradición también se festeja en Estados Unidos, país donde se estima que hay más de 40 millones de mexicanos, una de las diásporas más grandes del país norteamericano y que representa casi la mitad de la comunidad latina en EE. UU.

Contexto: Conozca el horario del desfile del Día de los Muertos en El Paso: estas son las actividades programadas
Velas rodean un altar del Día de Muertos.
El altar para mascotas nace de la necesidad de reconocer que el vínculo con ellos no termina con su muerte. | Foto: Getty Images

Los altares, rituales y eventos típicos del importante día se dan en ciudades como Los Ángeles, Chicago o Nueva York, y varias zonas de California y Texas, aunque cada mexicano lleva a su festejo en el lugar donde se encuentre.

La fiesta más representativa en Los Ángeles

En la ciudad angelina se festeja la Hollywood Forever Cemetery en Santa Monica Boulevard, una emblemática fiesta que reúne a miles de personas para conmemorar a sus seres queridos fallecidos, que es el sentido del Día de los Muertos.

Contexto: Halloween 2025: estos son los 5 lugares más populares para celebrarlo en Estados Unidos

Más de 100 altares, creados por los miembros de la comunidad en memoria de sus ancestros y seres queridos, decoran el lugar. Además, shows musicales de artistas ganadores de Grammy entretienen en cinco escenarios, menciona la página oficial.

También cuenta con una exhibición de arte en el Mausoleo Catedral, que muestra cientos de piezas originales. El espacio también cuenta con vendedores de comida de Los Ángeles, artesanías y un área de proyectos de arte para niños complementan la experiencia.

Uno de los momentos más esperados de la noche son los premios a las mejores catrinas, el maquillaje más representativo por excelencia del festejo.

x
Las representaciones en vivo con Catrinas de todos los modelos ambientan el lugar. | Foto: Hollywoodforever.com / API

El origen del Día de los Muertos

Los rituales de este día tienen sus orígenes en tradiciones indígenas y católicas, que se basan en darle a la muerte un lugar menos doloroso y más emotivo, e incluso, de agradecimiento y de recordación.

Cada año, los mexicanos disponen de altares y adornos característicos en honor a sus seres queridos fallecidos. Se cree que estos días, los muertos vienen a la campo terrenal a visitar a sus familiares.

Se realizan vigilias y rezos para que el alma de estas personas tengan buen destino. Además, incluye reuniones para compartir combinadas con bailes, versos y traje típicos.

x
La Catrina tiene de forma de calavera y simboliza la conjunción del mundo de los muertos con el terrenal. | Foto: Getty Images

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Disfraz de agente del ICE provoca revuelo en Halloween

2. Suspenden todos los vuelos del aeropuerto JFK en Nueva York por emergencia aérea: esto debe saber

3. Duro cuestionamiento de Gustavo Petro por cumbre entre Álvaro Uribe y César Gaviria. Este es el mensaje

4. La FDA retira del mercado un importante medicamento para regular la presión arterial por riesgo de cáncer

5. Devastación desde el cielo: drones muestran la Jamaica arrasada por el huracán Melissa

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosMéxicoDía de los muertos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.