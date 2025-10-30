Estados Unidos
Halloween 2025: estos son los 5 lugares más populares para celebrarlo en Estados Unidos
Nueva York, Salem y Chicago se destacan entre las ciudades más populares para festejar Halloween.
El Halloween en Estados Unidos es una de las celebraciones más rimbombantes del país norteamericano, llenando sus calles de decoraciones, disfraces, temáticas y fiestas en el marco del 31 de octubre.
La nación acogió la tradición del festival celta de Samhain, que se originó en Irlanda hace más de 2.000 años, y se adaptó para que se diera en la víspera del Día de Todos los Santos, una conmemoración del cristianismo.
Así bien, el ambiente y estética de los suburbios estadounidenses se adornan con temáticas de terror, brujas, calabazas y personajes de moda.
Halloween en Nueva York: el desfile más grande del mundo
En Manhattan, todos los años sale a las cuadras de la Capital del Mundo el desfile Greenwich Village Halloween Parade, donde participan más de 50.000 personas disfrazadas, bandas de música en vivo, marionetas gigantes y grupos de teatro con representaciones artísticas.
Según Assist Card, al evento asisten alrededor de 2 millones de personas cada año. Esto se suma a las tiendas icónicas de la Gran Manzana, que ofrecen actividades para todas las edades.
Nueva Orleans y su mística vudú
La ciudad a orillas del río Mississipi es famosa por su estética gótica y la predominancia del vudú, una práctica milenaria proveniente del continente africano.
El esoterismo implantado en los habitantes de la ciudad, con mayoría afroamericana, le da un toque realista a la celebración de Halloween.
Ese día hay fiestas, toques de jazz y actividades especiales en lugares de miedo en la ciudad.
Salem: la ciudad de las brujas
La ciudad, ubicada en Massachusetts, es conocida a nivel mundial por los juicios de brujería, una persecución a decenas de personas, la mayoría mujeres, acusadas de practicar magia negra.
Salem tiene cementerios coloniales, historias de ultratumba, museo de brujas y actividades únicas la noche del 31 de octubre.
Es uno de los lugares más visitados del país para accionar el “truco o trato” clásico de Halloween.
Casas embrujadas en Chicago
En la Ciudad de los Vientos, Illinois, los suburbios se adornan con las tradiciones más llamativas de Halloween, entre hojas secas del otoño y disfraces de miedo.
La 3th Floor Haunted House es una casa embrujada famosa, que recrea escenas realistas y actores que dan un buen susto.
Igualmente, los habitantes hacen desfiles comunitarios donde participan niños y adultos en un ambiente festivo.
Los Ángeles y el terror de Hollywood
La ciudad de California se engalana con eventos de Hollywood, que produce el grueso de la cinematografía de terror de EE. UU.
En Universal Studios Hollywood, el Halloween Horror Nights recrea casa de terror inspirada en las mejores películas del género.
En la noche, productoras como Warner Bros y Paramount hacen fiestas y eventos propios de la alfombra roja del séptimo arte.