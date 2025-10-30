El Halloween en Estados Unidos es una de las celebraciones más rimbombantes del país norteamericano, llenando sus calles de decoraciones, disfraces, temáticas y fiestas en el marco del 31 de octubre.

La nación acogió la tradición del festival celta de Samhain, que se originó en Irlanda hace más de 2.000 años, y se adaptó para que se diera en la víspera del Día de Todos los Santos, una conmemoración del cristianismo.

Los personajes de miedo y sangrientos se popularizan en esta época del año. | Foto: Tomada de Netflix

Así bien, el ambiente y estética de los suburbios estadounidenses se adornan con temáticas de terror, brujas, calabazas y personajes de moda.

Halloween en Nueva York: el desfile más grande del mundo

En Manhattan, todos los años sale a las cuadras de la Capital del Mundo el desfile Greenwich Village Halloween Parade, donde participan más de 50.000 personas disfrazadas, bandas de música en vivo, marionetas gigantes y grupos de teatro con representaciones artísticas.

Los desfiles se adornan de todo tipo de temáticas. | Foto: Getty Images

Según Assist Card, al evento asisten alrededor de 2 millones de personas cada año. Esto se suma a las tiendas icónicas de la Gran Manzana, que ofrecen actividades para todas las edades.

Nueva Orleans y su mística vudú

La ciudad a orillas del río Mississipi es famosa por su estética gótica y la predominancia del vudú, una práctica milenaria proveniente del continente africano.

El ambiente sombrío de la ciudad acompañado de los bares de jazz hacen un entorno único. | Foto: Getty Images

El esoterismo implantado en los habitantes de la ciudad, con mayoría afroamericana, le da un toque realista a la celebración de Halloween.

Ese día hay fiestas, toques de jazz y actividades especiales en lugares de miedo en la ciudad.

Salem: la ciudad de las brujas

La ciudad, ubicada en Massachusetts, es conocida a nivel mundial por los juicios de brujería, una persecución a decenas de personas, la mayoría mujeres, acusadas de practicar magia negra.

La ciudad siempre ha conmemorado la cruel cacería. | Foto: REDA/Universal Images Group via

Salem tiene cementerios coloniales, historias de ultratumba, museo de brujas y actividades únicas la noche del 31 de octubre.

Es uno de los lugares más visitados del país para accionar el “truco o trato” clásico de Halloween.

Casas embrujadas en Chicago

En la Ciudad de los Vientos, Illinois, los suburbios se adornan con las tradiciones más llamativas de Halloween, entre hojas secas del otoño y disfraces de miedo.

Los suburbios usan elementos clásicos del 31 de octubre en sus calles. | Foto: NurPhoto via Getty Images

La 3th Floor Haunted House es una casa embrujada famosa, que recrea escenas realistas y actores que dan un buen susto.

Igualmente, los habitantes hacen desfiles comunitarios donde participan niños y adultos en un ambiente festivo.

Los Ángeles y el terror de Hollywood

La ciudad de California se engalana con eventos de Hollywood, que produce el grueso de la cinematografía de terror de EE. UU.

En Universal Studios Hollywood, el Halloween Horror Nights recrea casa de terror inspirada en las mejores películas del género.