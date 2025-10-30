Solicitan a ICE suspender operaciones en EE. UU. durante Halloween. ¿Cederá la agencia migratoria por la seguridad de los niños?

Chicago, estado de Illinois, vive desde septiembre una fuerte arremetida de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.), lo que ha causado protestas y cientos de detenciones, poniendo en riesgo la integridad de los habitantes de la Ciudad de los Vientos, incluidos los niños.

Así bien, las autoridades de la ciudad le han solicitado a ICE que suspendan sus operaciones en el marco de la celebración de Halloween, entre el viernes 31 de octubre y el domingo 2 de noviembre.

Agentes de ICE detienen a un manifestante mientras otros manifestantes intentan detenerlos en East Side, Chicago, el 14 de octubre de 2025. | Foto: AP

El pedido fue hecho directamente por el gobernador de Illinois, JB Pritzker, mediante una carta dirigida a la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, una figura importante de la administración Trump.

¿Cuál fue el pedido de Illinois a ICE?

La carta, reportada por el Chicago Sun-Times, indica que Pritzker solicita “respetuosamente una pausa en los operativos de control en áreas como hogares, escuelas, hospitales, parques, lugares de culto y otros espacios comunitarios donde se planean actividades de Halloween”.

Pritzker referencia la represión de ICE en el barrio de Old Irving Park a principios de la semana, cuando las fuerzas del orden usaron gases lacrimógenos en medio de un desfile de Halloween donde participaban familias de la zona.

ICE detiene a personas durante desfile de Halloween en Chicago. pic.twitter.com/jEaxWHNf6R — Jesús García 🐦 (@JesusGar) October 28, 2025

“Ningún niño debería verse obligado a inhalar gas lacrimógeno u otros agentes químicos mientras pide dulces en su propio vecindario”, sostuvo el mandatario demócrata.

“Las familias de Illinois merecen pasar el fin de semana de Halloween sin miedo”, enfatizó.

Además, la misiva también va dirigida al Director Interino de ICE, Todd M. Lyons, y al Comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Rodney S. Scott.

¿Por qué piden la suspensión de los operativos de ICE en Halloween?

La solicitud se basa en “el deseo de proteger a las comunidades de todo Chicago y también en las directrices de larga data del DHS de EE. UU. con respecto a las acciones de cumplimiento de la ley en lugares sensibles, que lamentablemente fueron revocadas bajo esta administración”, dice la carta.

La represión se ha dado ante la resistencia de la población a los fuertes operativos de ICE en la ciudad. | Foto: Getty Images

Además, el gobernador argumenta que “esa directriz debería restablecerse para ayudar a proteger a los niños y a otras personas de las medidas coercitivas mientras acceden a necesidades básicas como la educación y la atención médica”.