En video: las protestas se agudizan en Chicago entre gases lacrimógenos y detenidos durante redadas migratorias de ICE

Desde que ICE irrumpió en Chicago, Illinois, el 8 de septiembre, los habitantes de la ciudad no han parado de protestar contra las acciones de la agencia migratoria, que ha combinado sus operaciones con represión federal.

Bajo la Operación Midway Blitz, se han arrestado a más de mil personas acusadas por ICE de tener antecedentes, órdenes de captura vigentes o el factor común: no tener sus documentos migratorios en regla.

ICE / Border Patrol threatening to arrest a cyclist for following and recording in Chicago pic.twitter.com/shBNDKUhBS — Gregory Royal Pratt (@royalpratt) October 12, 2025

Así bien, la resistencia de miles de personas ha estado concentrada en el edificio de ICE en Broadview, a las afueras de Chicago.

Las acciones de ICE en Chicago

Varias organizaciones han denunciado que las fuerzas federales han usado gases lacrimógenos, balas de goma y otros elementos represivos que puede atentar contra la vida de los manifestantes.

CHICAGO EAST SIDE — ICE agents assault and tear gas residents today at 105th and Avenue N. pic.twitter.com/sZr8XvA85l — Pablo Manríquez (@PabloReports) October 14, 2025

ICE está irrumpiendo en varios espacios públicos y privados de la ciudad, incluidas las tiendas, sin tener mayor disposición de diálogo con residentes locales.

Dichas acciones ejercidas por la fuerza no solo se ha enfocado hacia los inmigrantes de la ciudad santuario, sino que han afectado a personas con ciudadanía estadounidense.

ICE raids Walgreens in Chicago—older white agent tackles Black man to the ground—arrests him for "running."



"He's a U.S. citizen! He's American!" a woman yells. "He's my brother-in-law!"



Store location was forced to close "because of everything with ICE"—manager told the rest… pic.twitter.com/9HS1qfoPPg — LongTime🤓FirstTime👨‍💻 (@LongTimeHistory) October 14, 2025

Por ejemplo, el 16 de octubre, agentes de ICE arrestaron a un policía del suburbio de Hanover Park, alegando que era inmigrante, oriundo de Montenegro, sin documentación legal desde 2015.

En otro caso ocurrido esta semana, fuerzas del orden retuvieron por algunas horas a un ciudadano estadounidense durante las protestas, alegando que había agredido a los oficiales.

Las comunidades afectadas y la crisis de la ciudad

El impacto de ICE ha sido estresante para las comunidades de distintos vecindarios de Chicago, que se están viendo afectados por la ausencia de personas en las calles ante la presencia de ICE en distintas vías.

El dueño de una licorera en Little Village, le dijo a CNN que la gente ya no pasa por su negocio, por lo que sus ventas en septiembre se bajaron a más del 60 %.

“Están dando vueltas por las calles para asustarnos. Nunca pensé en un millón de años que vería algo así”, mencionó preocupado el hombre.

🚨 BREAKING: Chicago residents are now following ICE vehicles, honking horns and shouting warnings to alert immigrants before raids begin.



This is what community defense looks like — ordinary people refusing to stay silent while federal power targets the vulnerable. pic.twitter.com/pIQ0tKvDz5 — Brian Allen (@allenanalysis) October 8, 2025

Igualmente, los habitantes de Chicago se han concentrado en apoyarse a través de la solidaridad para dar avisos e interceder si los agentes de ICE están por su zona.

Ante los abusos denunciados por la agencia migratoria, un juez ordenó que los oficiales deberán portar una cámara en su uniforme para todo su accionar quede registrado.

En Chicago la situación sigue escalando, hasta el punto que los mismos estadounidenses ya están viendo con desdén la presencia de ICE.