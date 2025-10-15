Meta elimina página de Facebook que alertaba sobre presencia de ICE en las calles de Chicago: ¿intervención indebida?

En medio de las fuertes protestas en Chicago contra la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad, la compañía Meta decidió bloquear una página de Facebook que servía como mecanismo de resistencia para hacer frente a las operaciones de la agencia migratoria.

Trump ha declarado varias ciudades de Estados Unidos como "zonas de guerra" para justificar su escalada militar en esas zonas. | Foto: AFP

La solicitud fue hecha por el Departamento de Justicia, que lideró la petición en función de proteger a los funcionarios federales que están ejecutando redadas y capturas en la ‘Ciudad de los Vientos’.

Pamela Bondi, fiscal general de Estados Unidos, aseguró en su perfil oficial de la red social X que “Facebook eliminó una página de un grupo grande que se estaba utilizando para divulgar información confidencial y atacar a agentes de ICE en Chicago”.

“La ola de violencia contra el ICE ha sido impulsada por aplicaciones en línea y campañas en redes sociales diseñadas para poner en riesgo a los agentes del ICE, simplemente, por hacer su trabajo”, argumentó Bondi.

“El Departamento de Justicia seguirá colaborando con empresas tecnológicas para eliminar las plataformas donde los radicales pueden incitar a la violencia inminente contra las fuerzas del orden federales”, agregó la funcionaria, muy influyente en la administración Trump.

Today following outreach from @thejusticedept, Facebook removed a large group page that was being used to dox and target @ICEgov agents in Chicago.



The wave of violence against ICE has been driven by online apps and social media campaigns designed to put ICE officers at risk… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) October 14, 2025

Según un comunicado de Meta, conocido por Associated Press, la página fue eliminada por “violar nuestras políticas en contra de coordinarse para causar lesiones o para lastimar”, una de las causantes del equipo que censura contenido perjudicial en la red social.

Empresas tecnológicas y las acciones de ICE

Desde que se conocieron este tipo de grupos virtuales, la administración Trump ha procurado instar a grandes compañías como Apple y Google para restringir apps o herramientas virtuales que no permitan ejecutar las acciones de las agencias migratorias.

Sin embargo, hay un inconformismo entre los desarrolladores y usuarios, que alegan que dichas medidas son una violación a los derechos protegidos por la Primera Enmienda.

Apple eliminó de su tienda de aplicaciones una app que ofrecía ubicación de los agentes de ICE en tiempo real. | Foto: Getty Images

Además, sostienen que estos derechos les permite compartir fotos, videos, localización e información sobre agentes de ICE en los vecindarios.

Incluso, argumentan que no buscan hacer daño a los oficiales federales, sino que su objetivo es protegerse de las redadas masivas.