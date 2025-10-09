Suscribirse

Chicago designó “zonas libres de ICE” en distintos puntos de la ciudad. ¿Cuáles son los lugares implicados y el alcance de la medida?

El alcalde de la ciudad designó varias zonas públicas que prohibirán cualquier accionar de la agencia migratoria.

9 de octubre de 2025, 6:52 p. m.
Brandon Johnson dispuso que en las "zonas libres de ICE" la agencia migratoria no podrá ejecutar operaciones. | Foto: GettyImages / Associated Press

En medio de la creciente tensión entre los habitantes de Chicago, Illinois, y la administración Trump, se han tomado medidas para doblegar el accionar de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) en la ciudad, que ha generado protestas contra las fuerzas del orden.

Ante la violenta irrupción de los agentes migratorios en la zona, el alcalde de Chicago emitió una orden ejecutiva que promueve varias partes de la ciudad como “zonas libres de ICE”.

Los habitantes de la ciudad se han manifestado por la presencia de agentes de ICE. | Foto: Getty Images

La orden dice que las propiedades municipales y públicas no pueden ser usadas como centros de operaciones de ICE, para ninguno de sus procedimientos, ni siquiera estacionarse en el lugar.

Los lugares incluyen los estacionamientos junto a las escuelas públicas, lotes vacíos, garajes, bibliotecas, parques y edificios de la ciudad de Chicago, según Chicago Sun Times.

En estos sitios designados, ICE no podrá tomar como “bases de operaciones para actividades de aplicación de la ley civil de inmigración, vigilancia o coordinación logística, ni tomarlos como áreas de preparación”.

Lo que dice Brandon Johnson

El actual alcalde de Chicago aseguró en rueda de prensa que estos espacios “son para los habitantes de Chicago que dejan a sus hijos para que aprendan. Nuestras bibliotecas no son para que ICE se prepare para redadas. Son para que los habitantes de Chicago lean y se relajen. Nuestros parques no son para que ICE establezca puntos de control. Son para que los habitantes de Chicago jueguen y disfruten”.

x
El alcalde demócrata ha estado en contra de la mayoría de las políticas de seguridad del gobierno Trump. | Foto: Getty Images

“Esta orden ejecutiva es un paso hacia la rendición de cuentas. En los próximos días y semanas, podemos ser empujados, si es que no forzados, a tomar acciones aún más drásticas si esta administración continúa escalando y provocando a nuestro pueblo”, agregó Johnson.

“Nuestros estacionamientos escolares no son para que ICE cargue sus armas. Si el gobierno federal viola esta orden ejecutiva, los llevaremos a juicio”, agrega el mandatario demócrata.

¿Propiedades privadas pueden hacer parte de las “zonas libres de ICE”?

Las viviendas, empresas, instituciones y en general quienes quieran unirse a la medida, recibirán señales oficiales provistas por Chicago que protegerán su territorio de “la aplicación de la ley civil de inmigración”.

Illinois State Police stand guard while monitoring protesters gathering near an Immigration and Customs Enforcement (ICE) facility in Broadview, Illinois, on October 4, 2025. US President Donald Trump, who campaigned on a pledge to deport large numbers of migrants, has encouraged authorities to be more aggressive as he seeks to hit his widely reported target of one million deportations annually. (Photo by OCTAVIO JONES / AFP)
Agentes del orden a las afueras de un centro de detención de ICE en Illinois. | Foto: AFP

“Al extender esta protección más allá de los terrenos de la municipalidad, la orden construye un amplio escudo cívico que limita el alcance de las prácticas de aplicación de la ley perjudiciales”, argumentó Johnson.

La Casa Blanca rechazó la medida y sostuvo que el alcalde está protegiendo “criminales depravados y violentos de la justicia”.

En medio de este choque entre jurisdicciones, Chicago se prepara para una posible irrupción de la Guardia Nacional por órdenes de Trump.

