Donald Trump elimina restricciones para un insumo clave utilizado en electrodomésticos

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves, 21 de mayo, la eliminación de restricciones a una serie de gases de efecto invernadero que se utilizan en refrigeradores y aires acondicionados.

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El republicano calificó de “ridículas” las normas aprobadas por su predecesor demócrata, el expresidente Joe Biden, sobre los supercontaminantes conocidos como hidrofluorocarbonos (HFC).

Donald Trump dijo desde la Oficina Oval que la medida reducirá el costo de vida en Estados Unidos. La interrupción del suministro de petróleo debido a la guerra con Irán ha disparado los precios, lo que ha golpeado tanto los índices de aprobación del presidente como el bolsillo de millones de personas.

Afirmó que “oficialmente da por terminadas las ridículas regulaciones de la administración Biden”.

“Son ridículas, innecesarias y costosas y, en realidad, empeoran la maquinaria”, afirmó el presidente.

Donald Trump anuncia eliminación de restricciones para gas utilizado en neveras. Foto: Getty Images

La administración Trump ampliará los plazos para que empresas de comestibles y otras compañías eliminen gradualmente el uso de HFC, informó la Agencia de Protección Ambiental (EPA) a través de un comunicado.

Rodeado de ejecutivos y empresarios del sector, Trump aseguró que no habrá “impacto negativo” por los cambios. “No hay preocupaciones ambientales”, afirmó.

Pero el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC) no está de acuerdo. El grupo sostuvo que, con la decisión, “pierden el ambiente y la economía”.

“Perjudicará a los consumidores y al clima, y reducirá la competitividad estadounidense en mercados globales emergentes para refrigerantes y tecnologías ambientalmente más seguras”, dijo David Doniger, estratega principal para el clima del NRDC.

Los HFC fueron introducidos en la década de 1990 para reemplazar sustancias químicas que erosionaban la capa de ozono, pero terminaron siendo altamente perjudiciales para el calentamiento global.

La EPA aseguró que, con el cambio, los estadounidenses ahorrarían hasta 2.400 millones de dólares.

Donald Trump ha tenido posiciones cuestionables en torno al calentamiento global. Foto: AFP

Sin embargo, para el Instituto de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración, el resultado será el contrario.

“Va en contra de la oferta y la demanda”, dijo Stephen Yurek, jefe del grupo. “Al extender el plazo de cumplimiento, la EPA mantiene e incluso incrementa la demanda del mercado por los refrigerantes existentes”.

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“En lugar de bajar, es probable que los precios de los refrigerantes suban”, lo que llevará a “costos de servicios más altos y mayores gastos para los consumidores”.

Donald Trump ha sido ampliamente criticado por sus posiciones frente al cambio climático. Además, ha frenado grandes proyectos de energía eólica marina, argumentando que se trata de un asunto de “seguridad nacional”.

*Con información de AFP.