Migración, pobreza y desigualdad: los retos que discutirán líderes mundiales en Nueva York

La migración dejó de ser hace tiempo un fenómeno asociado exclusivamente al desplazamiento de personas entre fronteras. Hoy se ha convertido en uno de los principales desafíos para los gobiernos de América Latina, que enfrentan el reto de responder a crecientes flujos poblacionales mientras intentan avanzar en metas relacionadas con la reducción de la pobreza, la inclusión social y el desarrollo económico

Naciones Unidas ha advertido que la movilidad humana tiene efectos directos sobre la estabilidad institucional, los sistemas de protección social y la capacidad de los Estados para garantizar derechos fundamentales. En una región marcada por crisis económicas, tensiones políticas y profundas desigualdades, la migración se ha transformado en un asunto estratégico para el futuro de millones de personas.

En una región marcada por crisis económicas, tensiones políticas y profundas desigualdades, la migración se ha transformado en un asunto estratégico para el futuro de millones de personas. Foto: Getty Images

Colombia ocupa un lugar central dentro de esta discusión. El país no solo se ha consolidado como receptor de población migrante, sino que también enfrenta el desafío de construir mecanismos que permitan una integración efectiva de quienes llegan a su territorio. La regularización documental, el acceso al sistema financiero y la inclusión laboral aparecen entre las principales tareas pendientes.

Precisamente estos temas serán analizados durante el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible 2026, que se realizará en Nueva York durante julio y que reunirá a expertos, organismos internacionales y representantes gubernamentales para evaluar los avances de la Agenda 2030.

Especialista internacional en regulación migratoria Foto: Foro Político de Alto Nivel - API

Entre los participantes estará Steven Gutiérrez, especialista internacional en regulación migratoria, quien centrará su intervención en una pregunta que cada vez gana más relevancia en la región: ¿puede la migración convertirse en un motor de desarrollo sostenible?

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Según plantea el experto, la respuesta depende de la capacidad de los Estados para transformar la movilidad humana en una oportunidad de inclusión y crecimiento. Desde esta perspectiva, el acceso a documentación legal, servicios financieros y programas de cooperación internacional no solo fortalece la protección de derechos, sino que también contribuye a la productividad y a la cohesión social.

El debate cobra especial relevancia frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la reducción de la pobreza y la disminución de las desigualdades. Para diversos organismos multilaterales, garantizar condiciones dignas para las poblaciones migrantes representa una condición necesaria para avanzar en estas metas.

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Más allá de las cifras, la discusión apunta a un reto de largo plazo: cómo construir sociedades capaces de integrar nuevas dinámicas demográficas sin comprometer la estabilidad de las comunidades de acogida. Esa será una de las conversaciones que llegarán a Nueva York y que, inevitablemente, tendrán repercusiones para Colombia y América Latina.