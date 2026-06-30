Comunidades de EE. UU. continúan las jornadas de recolección de ayuda humanitaria para los afectados por los terremotos en Venezuela

Las campañas de recolección de ayuda humanitaria para las víctimas de los terremotos registrados en Venezuela continúan desarrollándose en distintos puntos del sur de Florida, donde organizaciones, comercios y miembros de la comunidad mantienen habilitados centros de acopio para recibir insumos destinados a las familias afectadas por la emergencia.

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La iniciativa, que comenzó la semana pasada en West Palm Beach, sigue activa en los sectores de West Kendall y Kendall. Desde allí, voluntarios reciben y organizan las donaciones antes de trasladarlas a los puntos oficiales de recepción habilitados en Miami-Dade County para su posterior envío a Venezuela.

El presidente del Community Council del Área 11 de Miami-Dade County, Cristhian Mancera, destacó la respuesta de la comunidad y agradeció el apoyo de los establecimientos que han servido como centros de acopio.

Alimentos no perecederos, medicamentos, agua embotellada y artículos de higiene hacen parte de los insumos recolectados en los centros de acopio habilitados en el sur de Florida. Foto: Suministrada

“Quiero agradecer profundamente a cada persona que ha abierto su corazón para ayudar al pueblo venezolano. La solidaridad de nuestra comunidad demuestra que, en los momentos más difíciles, siempre estamos dispuestos a tender la mano a quienes más lo necesitan”, señaló Mancera.

Los organizadores informaron que, debido a la cantidad de prendas de vestir recibidas durante los primeros días de la campaña, por el momento las prioridades son otros elementos de primera necesidad.

Entre ellos se encuentran agua embotellada, medicamentos, suministros de primeros auxilios, alimentos no perecederos y artículos de higiene personal.

Voluntarios clasifican las donaciones recibidas durante una nueva jornada de recolección de ayuda humanitaria para los afectados por los terremotos en Venezuela. Foto: Suministrada

Asimismo, Mancera hizo un llamado para que la asistencia pueda llegar sin contratiempos a las comunidades afectadas por la tragedia.

“Hacemos un llamado a las autoridades venezolanas, incluyendo a Diosdado Cabello y a quienes ejercen el poder, para que permitan el ingreso y la distribución de estos insumos con base en principios humanitarios. Las víctimas deben estar por encima de cualquier diferencia política”, afirmó.

La recolección de donaciones continúa en DiCrespo Steakhouse, en West Kendall, y en el Best Western Plus Hotel Kendall, donde voluntarios siguen recibiendo insumos para apoyar a la población afectada por los sismos.