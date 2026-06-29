Ya están en Venezuela las siete toneladas de alimento para animales enviadas desde Colombia

La senadora Andrea Padilla anunció en sus redes sociales que las ayudas enviadas desde Colombia a animales damnificados en Venezuela ya fueron recibidas por los delegados del Bloque Unido Defensa Animal del vecino país.

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En total, fueron más de siete toneladas de alimentos para perros, gatos y otros animales afectados por los terremotos del pasado 24 de junio que causaron una emergencia en La Guaira.

La campaña Una garra por Venezuela organizó centros de acopio en Bogotá y el resto del país para enviar las donaciones a Venezuela.

“Hoy, 29 de junio, les doy la tranquilidad de que, tras sortear dificultades logísticas de movilidad, de seguridad, las mismas réplicas que se siguen presentando, nuestros compañeros y compañeras delegados del Bloque Unido Defensa Animal Venezuela ya están en el aeropuerto de Maiquetía cargando las donaciones con sus propias manos”, aseguró la congresista.

Otras compañías y entidades como Laika Mascotas, el Instituto de Protección Animal, Bomberos Bogotá, la Fundación Ruta Animal y Avianca se sumarán a la iniciativa.

Las donaciones, según Padilla, llegarán a los hogares y albergues de paso donde están recibiendo a gatos y perros rescatados entre los escombros.

La congresista aseguró que tras el primer envío se suspenden las donaciones en especie. Esto se debe a que en menos de 24 horas se logró mandar siete toneladas de alimentos y hay otras 15 esperando ser enviadas en bodega con la colaboración de Avianca.

“La tarea es repartir de manera justa, organizada, estas donaciones que ya están en territorio venezolano. Y además les cuento que haremos el gran esfuerzo de apoyar a nuestras compañeras en jornadas de esterilización, porque lo que sigue ahora es reconstruir”, agregó Padilla.

Por último, indicó que ya se encuentra trabajando junto a otras fundaciones para apoyar la llegada de un equipo veterinario a las zonas afectadas, que pueda asistir médicamente a los animales con fracturas, heridas y deshidratación.

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Tanto Andrea Padilla como la Fundación Ruta Animal agradecieron las ayudas de los donantes, que incluyeron alimentos, concentrado, medicamentos y demás insumos necesarios para la emergencia.