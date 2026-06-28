Récord en ayudas para animales afectados por terremotos en Venezuela: Bogotá recolectó 3,5 toneladas en menos de 24 horas

La situación que se vive actualmente en Venezuela, a raíz de dos terremotos de 7,2 y 7,5 grados en la escala de Richter que se registraron el pasado 24 de junio, es verdaderamente caótica.

Un niño atrapado bajo los escombros conmueve en medio de la tragedia por los terremotos en Venezuela: “Todo está destruido”

Miles de hombres de equipos de rescate intentan sacar con vida a las víctimas atrapadas bajo toneladas de escombros de edificios que se derrumbaron por el movimiento telúrico.

Mientras continúan las labores de rescate en Venezuela, Bogotá impulsa una campaña solidaria para atender a los animales que también resultaron afectados por los terremotos. Foto: Anadolu via Getty Images

En distintos países se ha empezado a recolectar alimentos y elementos de aseo e higiene para atender a los afectados. Además, en Bogotá se realizó una colecta para animales afectados por los terremotos, que son otras de las víctimas.

Hombre rescató a sus dos perros durante terremoto en Venezuela Foto: Tomado de redes sociales | TikTok: @eli_princess24

En la capital se desarrolló la iniciativa Una garra por Venezuela, con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá y del Instituto de Protección y Bienestar Animal, además del Cuerpo Oficial de Bomberos. Esta campaña logró recolectar 3,5 toneladas de alimento, medicamentos veterinarios y otros insumos para los animales de compañía.

Venezuela sigue recibiendo apoyo internacional: anuncian nuevos vuelos humanitarios

A la campaña también se sumó la marca para mascotas Laika, la aerolínea Avianca y también la senadora Andrea Padilla. Esta iniciativa sigue abierta y a la espera de que más personas donen distintos insumos.

A firefighter rescues a dog from a building that collapsed after an earthquake in Caracas, Venezuela, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Pedro Mattey) Foto: AP Photo/Pedro Mattey

Si usted desea participar y llevar sus aportes, puede acudir a las siguientes estaciones de bomberos habilitadas:

Puente Aranda: Calle 20 No. 68A - 06

Kennedy: Carrera 79 No. 41D - 20 Sur

Chapinero: Carrera 9A No. 61 - 77

Restrepo: Avenida Carrera 27 No. 19A - 10 Sur

El Instituto de Protección y Bienestar Animal destacó que ya fue enviada la primera tonelada de ayudas a Venezuela, para ayudar a animales que requieren alimentación, cuidado y atención veterinaria.

“Bogotá ha demostrado una y otra vez que cuando hay una tragedia, una emergencia o alguien necesita ayuda, el corazón solidario de esta ciudad siempre responde“, detalló la entidad.