Venezuela sigue recibiendo apoyo internacional: anuncian nuevos vuelos humanitarios

La ayuda humanitaria hacia Venezuela continúa fortaleciéndose tras el doble terremoto que sacudió al país, con dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados con apenas 39 segundos de diferencia. Los movimientos telúricos provocaron la caída de cientos de edificios en Caracas y en La Guaira, el estado más golpeado.

Un niño atrapado bajo los escombros conmueve en medio de la tragedia por los terremotos en Venezuela: “Todo está destruido”

Avianca Cargo, que incorporó dos vuelos adicionales para reforzar el puente logístico hacia el país, movilizará cerca de 150 toneladas de ayuda humanitaria destinada a atender a las personas afectadas por la emergencia.

La iniciativa, liderada por el Grupo Abra, cuenta con el respaldo de aliados como Fundación Juntos Se Puede, ComVenezuela, Postobón, Servicio a Bordo, Fundación Ruta Animal y Laika, quienes se han unido para hacer posible el envío de las donaciones a las zonas que más lo necesitan tras los terremotos.

“Seguimos trabajando con un mismo propósito: conectar capacidades para que la ayuda llegue donde más se necesita”, se lee en una publicación hecha por la entidad.

La ayuda continúa llegando y nuestra operación sigue trabajando para hacerla posible.



Con la incorporación de dos vuelos de nuestro equipo de Avianca Cargo, fortaleceremos el puente logístico hacia Venezuela y, junto con nuestra operación, movilizaremos alrededor de 150… pic.twitter.com/BQVCAJZmut — avianca (@avianca) June 28, 2026

Al igual que ha sucedido en otros sitios golpeados por estos devastadores sismos, cientos de voluntarios se han acercado a estas ruinas para ayudar a remover los escombros.

La mandataria interina Delcy Rodríguez informó que recibió una llamada del presidente Donald Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio.

Estados Unidos reafirmó “su compromiso de apoyar los esfuerzos de respuesta mediante el envío de rescatistas, equipos especializados, apoyo a los refugios temporales y asistencia humanitaria para las familias afectadas”, indicó Rodríguez en un mensaje publicado en Telegram.

Residentes buscan entre los escombros de un edificio que se derrumbó tras los terremotos que azotaron La Guaira, Venezuela. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

Durante una alocución en la madrugada del sábado, la mandataria dijo que 14.000 militares y policías fueron desplegados en el estado de La Guaira.

El Estado “está militarizado para garantizar la seguridad”, sostuvo Rodríguez.

La mandataria interina visitó la zona donde se realizan labores de rescate en el edificio Petunia, una construcción de 22 pisos en el este de Caracas que se desplomó. En apenas unos segundos, las losas cayeron una tras otra.