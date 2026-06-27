“No hemos recibido ninguna ayuda”: el desgarrador relato de un hombre que tiene a tres seres queridos atrapados bajo los escombros

Tras el “doblete sísmico” que sacudió a Venezuela, con dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados con apenas 39 segundos de diferencia, el estado de La Guaira y la capital, Caracas, fueron las zonas más afectadas.

Una de las familias más afectadas por esta emergencia es la de Hassell Padilla, quien asegura que tres de sus seres queridos permanecen atrapados bajo los escombros. Se trata de su madre, su cuñado y su sobrino, un menor que, según explicó, tiene una condición del espectro autista. Los tres se encontraban en las residencias Mar de Leva, en el sector Los Corales de Caraballeda, estado de La Guaira, cuando el edificio colapsó a causa de los terremotos.

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“A la hora del terremoto ella no estaba allí, pero sí estaban mi madre, mi sobrino, que es autista, y mi cuñado, que había sido operado recientemente de un cáncer. Ellos estaban dentro del apartamento cuando ocurrió todo”, señaló Hassell Padilla en diálogo con SEMANA.

Según el relato de su familiar, tras el terremoto, inicialmente creyó que se trataba de un sismo sin mayores consecuencias. Sin embargo, la preocupación aumentó cuando no logró comunicarse con sus familiares y la información sobre la emergencia era escasa, pues, según afirmó, los medios de comunicación en Venezuela no mostraban con claridad la magnitud de lo ocurrido.

Familiares buscan a tres de sus seres queridos que se encuentran desaparecidos tras los terremotos de Venezuela. Foto: Suministrado a Semana

“Se presentó el sismo y, al principio, pensamos que no era nada extraordinario. Cuando intentamos comunicarnos con ellos, no teníamos ningún tipo de conexión. Después empezamos a ver algunas imágenes, pero la información era muy limitada porque, debido a los controles que existen en Venezuela, las televisoras nacionales y los canales que funcionan en el país no mostraban lo que estaba ocurriendo”, agregó.

Luego, explicó que tanto él como otros familiares comenzaron a buscar información sobre sus seres queridos a través de las redes sociales. Fue entonces cuando, cerca de la medianoche del día del terremoto, notaron un indicio que les devolvió algo de esperanza: “Vimos que el WhatsApp de mi madre había registrado una conexión telefónica”, relató.

Explicó que algunos de esos sobrevivientes ya fueron rescatados, mientras que otros continúan esperando ayuda. Foto: Suministrado a Semana

Su hermana, Geraldine Padilla, logró llegar al lugar de la tragedia, donde se encontró con una escena que describió como desgarradora. Ante la falta de electricidad, internet y cualquier tipo de comunicación, la familia llegó a pensar lo peor.

“En ese momento pensamos que habían fallecido, porque no había luz, internet ni ningún tipo de comunicación que nos permitiera saber qué había pasado. Además, no vimos presencia de militares ni de Protección Civil, que es el organismo encargado de atender este tipo de desastres en Venezuela”, señaló.

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Además, Hassell aseguró que, durante los últimos tres días, el vigilante y el encargado del mantenimiento del edificio han escuchado la voz de su cuñado y de otras personas atrapadas bajo los escombros. Explicó que algunos de esos sobrevivientes ya fueron rescatados, mientras que otros continúan esperando ayuda.

También, señaló que los equipos de búsqueda con perros especializados detectaron indicios de personas con vida en la zona donde cree que podrían encontrarse su madre, su cuñado y su sobrino, aunque reconoció que también hay otras familias afectadas.

No obstante, reconoció que, hasta el momento de la entrevista con SEMANA, la familia no había recibido apoyo de las autoridades competentes en las labores para localizar a sus seres queridos.

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“No, no hemos recibido ninguna ayuda. Hasta la última información que tuve, alrededor de las 7:30 de la mañana, las labores de rescate seguían siendo realizadas por los propios vecinos, amigos y familiares que están en el lugar. La conexión a internet es muy inestable, así que la comunicación es limitada, pero eso es lo último que sabemos”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado urgente a los organismos especializados en búsqueda y rescate para que refuercen las labores de salvamento: “Pedimos su apoyo para ayudar a rescatar a nuestros familiares, así como a los seres queridos de cada familia venezolana que hoy atraviesa esta difícil y dolorosa situación. Su ayuda puede marcar la diferencia y devolver la esperanza a quienes esperan con angustia el regreso de sus seres queridos. Venezuela lo necesita”, expresó.