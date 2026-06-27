“Cada minuto cuenta”. Con ese mensaje, la familia de Natalia Fernández Díazgranados continúa pidiendo ayuda para intensificar las labores de rescate en Tucacas, Venezuela.

A más de 72 horas del colapso de una torre del condominio La Mar, sus allegados aseguran que el caso está documentado ante la Cancillería de Colombia, pero afirman que el apoyo especializado que han solicitado para fortalecer la búsqueda aún no llega.

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La familia insiste en reforzar la búsqueda de Natalia

Según explicó Héctor Peñaranda, primo hermano de Natalia, los organismos de socorro locales continúan trabajando en la zona.

Incluso se han escuchado ruidos mientras intentan abrirse paso entre los escombros.

“Sabemos que el consulado tiene el caso y que está documentado, pero cada minuto cuenta. Entendemos que existen protocolos y trámites, pero ya han pasado más de 72 horas y seguimos esperando que llegue más ayuda para fortalecer la búsqueda”, afirmó.

De acuerdo con el relato de la familia, Natalia permanecía dentro del apartamento, en el baño del primer piso, cuando ocurrió el derrumbe.

Por esa razón, sus allegados sostienen que continúa atrapada bajo la estructura.

Aunque el mayor impacto de los sismos se ha concentrado en el estado de La Guaira, la familia insiste en que se envíe de manera urgente un equipo especializado de rescate a Tucacas.

Además, explican que Natalia recibió un trasplante de riñón hace un año, una condición que aumenta la preocupación por el paso del tiempo.

Por su parte, el personal de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que participa en las labores de búsqueda en Tucacas está trabajando con recursos limitados, por lo que solicita reforzar el operativo con personal especializado y equipos adecuados.

En un mensaje compartido por WhatsApp, al que tuvo acceso Semana, se solicita apoyo con implementos de protección y herramientas para las labores de rescate. “Se están necesitando implementos de seguridad, cascos, lentes de seguridad, picos, palas, esmeriles inalámbricos, discos de corte, linternas y baterías tipo D”.

La comunicación agrega que, además de los equipos, es urgente la llegada de rescatistas especializados que cuenten con sus propios implementos para continuar las operaciones en la zona del colapso.

Mientras las horas siguen avanzando, la familia de Natalia Fernández Díazgranados reconoce que vive momentos de profunda angustia e impotencia.

Mensaje de WhatsApp conocido por este medio en el que se solicita el envío urgente de implementos de seguridad y herramientas para apoyar las labores de rescate que adelanta el personal de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Tucacas. Foto: Imagen proporcionada por la familia de Natalia Fernández Díazgranados

Convocan a una manifestación en Santa Marta para pedir un rescate urgente

Mientras continúan las labores de búsqueda en Tucacas, familiares y allegados de Natalia Fernández Díazgranados convocaron a una manifestación este domingo, a las 12:00 del mediodía, en el Parque Bolívar de Santa Marta.

La invitación, difundida a través de redes sociales, pide a los asistentes vestir prendas blancas y unirse al llamado para que el Gobierno colombiano y los organismos internacionales refuercen las operaciones de rescate.

Familiares y allegados convocaron a una manifestación en Santa Marta para exigir que se refuercen las labores de rescate de Natalia Fernández Díazgranados en Tucacas. Foto: Imagen suministrada a Semana

En la convocatoria, la familia insiste en que “cada minuto cuenta” y asegura que, aunque gran parte de la ayuda se ha concentrado en el estado de La Guaira, también existe una emergencia crítica en Tucacas.

“Vayan a Tucacas a salvar a Natalia Fernández y a las cuatro personas más que están esperando ser rescatadas”, señala el mensaje.

La convocatoria concluye con un llamado a compartir la información y asistir a la concentración para visibilizar la situación y exigir que se envíen rescatistas especializados y los equipos necesarios para fortalecer las labores de búsqueda en la zona.